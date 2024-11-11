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Путину доложили о пресечении попытки украинских спецслужб угнать вертолет
Путину доложили о пресечении попытки украинских спецслужб угнать вертолет - 11.11.2024, ПРАЙМ
Путину доложили о пресечении попытки украинских спецслужб угнать вертолет
Владимиру Путину доложили о попытке украинских спецслужб угнать российский вертолет и завербовать летчика, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:27+0300
2024-11-11T12:27+0300
2024-11-11T12:42+0300
владимир путин
дмитрий песков
украина
угон
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Владимиру Путину доложили о попытке украинских спецслужб угнать российский вертолет и завербовать летчика, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее ФСБ рассказала о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ. Сообщается, что благодаря действиям контрразведчиков, российская сторона сорвала операцию Киева и получила данные, позволившие провести эффективные удары по украинским ПВО и военным позициям."Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно", - подчеркнул он, отметив, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения президента. Кроме того, отметил он, имена стоящих за проведением операции лиц маловероятно появятся в СМИ, поскольку часто они не являются публичными.
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владимир путин, дмитрий песков, украина, угон
Владимир Путин, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Угон
Путину доложили о пресечении попытки украинских спецслужб угнать вертолет
Песков: Путину докладывали о пресечении ФСБ безуспешной попытки ВСУ угнать вертолет
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Владимиру Путину доложили о попытке украинских спецслужб угнать российский вертолет и завербовать летчика, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее ФСБ рассказала о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ. Сообщается, что благодаря действиям контрразведчиков, российская сторона сорвала операцию Киева и получила данные, позволившие провести эффективные удары по украинским ПВО и военным позициям.
"Разумеется, здесь очевидно, что специальные службы, в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему, это совершенно очевидно", - подчеркнул он, отметив, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения президента.
Кроме того, отметил он, имена стоящих за проведением операции лиц маловероятно появятся в СМИ, поскольку часто они не являются публичными.
"Обычные методы": в ФСБ рассказали о попытке шантажа российского летчика