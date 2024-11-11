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Стало известно, сколько денег вывели с Украины за 33 года независимости - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько денег вывели с Украины за 33 года независимости
Стало известно, сколько денег вывели с Украины за 33 года независимости - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько денег вывели с Украины за 33 года независимости
Более 100 миллиардов долларов было выведено с Украины за 33 года независимости, заявила в понедельник глава украинского агентства по розыску и менеджменту... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:39+0300
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украина
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Более 100 миллиардов долларов было выведено с Украины за 33 года независимости, заявила в понедельник глава украинского агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума. "Глобально те (деньги -ред.), которые найдены за границей и выведены за все годы независимости, за 30 лет... по состоянию на сегодня мы можем говорить о цифре более 100 миллиардов долларов США в качестве динамической цифры, которая находится за границей", - заявила Дума в понедельник на тематическом круглом столе. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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украина, вывод денег, вывод капитала
УКРАИНА, вывод денег, вывод капитала
18:39 11.11.2024 (обновлено: 18:44 11.11.2024)
 
Стало известно, сколько денег вывели с Украины за 33 года независимости

Глава АРМА Дума: с Украины за 33 года независимости вывели более $100 млрд

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Более 100 миллиардов долларов было выведено с Украины за 33 года независимости, заявила в понедельник глава украинского агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.
"Глобально те (деньги -ред.), которые найдены за границей и выведены за все годы независимости, за 30 лет... по состоянию на сегодня мы можем говорить о цифре более 100 миллиардов долларов США в качестве динамической цифры, которая находится за границей", - заявила Дума в понедельник на тематическом круглом столе.
Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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