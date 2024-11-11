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На Украине уровень безработицы вырос до 18 процентов
На Украине уровень безработицы вырос до 18 процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ
На Украине уровень безработицы вырос до 18 процентов
Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос в два раза. Об этом сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк. Ее... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T19:42+0300
2024-11-11T19:42+0300
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экономика украины
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос в два раза. Об этом сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк. Ее слова привело украинское издание Новости.LIVE.Жовтяк заявила, что на сегодняшний день уровень безработицы в стране составляет 18%, а до февраля 2022 года он находился на уровне 9,2-9,9%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды украинской армии стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Для восполнения дефицита рабочей силы украинские власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, которые, как правило, считаются мужскими.
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украина, безработица, экономика украины
Экономика, УКРАИНА, безработица, Экономика Украины
На Украине уровень безработицы вырос до 18 процентов
Жовтяк: уровень безработицы на Украине вырос с февраля 2022 года до 18%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос в два раза. Об этом сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк. Ее слова привело украинское издание Новости.LIVE.
Жовтяк заявила, что на сегодняшний день уровень безработицы в стране составляет 18%, а до февраля 2022 года он находился на уровне 9,2-9,9%.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды украинской армии стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Для восполнения дефицита рабочей силы украинские власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, которые, как правило, считаются мужскими.
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