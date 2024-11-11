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"Переломный момент". В США ждут важных событий на Украине этой зимой - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Переломный момент". В США ждут важных событий на Украине этой зимой
"Переломный момент". В США ждут важных событий на Украине этой зимой - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Переломный момент". В США ждут важных событий на Украине этой зимой
Конфликт на Украине может достичь переломного момента уже этой зимой, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T23:15+0300
2024-11-11T23:16+0300
политика
украина
всу
запад
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может достичь переломного момента уже этой зимой, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины. Тогда стороны и сядут за стол переговоров", — сказал он.По мнению эксперта, Украина утратила устойчивость и стабильность, достигла точки невозврата и уже проиграла.Риттер считает, что жителям Украины "дают самим достигнуть осознания своей незащищенности, и они будут вынуждены отступить".Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что у Вашингтона заканчиваются некоторые типы ракет противовоздушной обороны на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность США реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, всу, запад, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, ВСУ, ЗАПАД, поддержка Украины
23:15 11.11.2024 (обновлено: 23:16 11.11.2024)
 
"Переломный момент". В США ждут важных событий на Украине этой зимой

Риттер: отсутствие помощи Украине с Запада приблизит переломный момент

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может достичь переломного момента уже этой зимой, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины. Тогда стороны и сядут за стол переговоров", — сказал он.
По мнению эксперта, Украина утратила устойчивость и стабильность, достигла точки невозврата и уже проиграла.
Риттер считает, что жителям Украины "дают самим достигнуть осознания своей незащищенности, и они будут вынуждены отступить".
Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что у Вашингтона заканчиваются некоторые типы ракет противовоздушной обороны на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность США реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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