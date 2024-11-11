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Российский зерновой союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн

Российский зерновой союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн - 11.11.2024, ПРАЙМ

Российский зерновой союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн

Российский зерновой союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в этом году, сообщил президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T19:22+0300

2024-11-11T19:22+0300

2024-11-11T19:22+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский зерновой союз ожидает урожай на уровне 126 миллионов тонн в чистом весе в этом году, сообщил президент союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции. "На данный момент у нас уже 98% площадей уже убрано, осталось всего ничего. По показателям мы выходим, в принципе, на достаточно неплохой урожай в историческом разрезе. По нашим оценкам, это будет 126 миллионов тонн... Все равно это достойный урожай, все равно этого достаточно для того, чтобы удовлетворить абсолютно все потребности внутреннего рынка. И это всего лишь небольшое снижение экспортного потенциала", - заявил Злочевский. Он добавил, что союз оценивает экспортный потенциал в 56 миллионов тонн всего зерновых, в составе которых 45 миллионов тонн пшеницы. При этом к 1 ноября уже вывезено 25,1 миллиона тонн, то есть 45% от прогнозируемых союзом 56 миллионов, пшеницы вывезено 21,9 миллиона тонн - 48,7% от прогнозируемых 45 миллионов, пояснил Злочевский. Он дополнил, что экспорт идет не рекордными, но вторыми в историческом разрезе темпами. При этом, по данным союза, в этом сезоне значительно сократился вывоз кукурузы, ее экспорт составил всего 800 тысяч тонн, а это только 67% от показателей прошлого года, и гороха, которого до 1 ноября отгрузили всего 440 тысяч тонн, в то время как в прошлом году за аналогичный период было экспортировано 2,13 миллиона тонн. В четверг глава Минсельхоза Оксана Лут, выступая на заседании правительства РФ, заявила, что в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна (в бункерном весе), обработано 97% посевных площадей. В среду вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в этом году получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи.

https://1prime.ru/20241107/zerno-852667703.html

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россия, рзс, зерно, урожай зерновых