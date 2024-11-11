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Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Банком развития БРИКС
Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Банком развития БРИКС - 11.11.2024, ПРАЙМ
Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Банком развития БРИКС
Власти Узбекистана намерены установить тесное сотрудничество с Новым банком развития (НБР) БРИКС для реализации региональных проектов в Центральной Азии,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:02+0300
2024-11-11T14:02+0300
2024-11-11T14:02+0300
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены установить тесное сотрудничество с Новым банком развития (НБР) БРИКС для реализации региональных проектов в Центральной Азии, сообщает в понедельник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики. По данным пресс-службы, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов посетил штаб квартиру НБР в Шанхае и провел встречу с его президентом Дилмой Роуссефф. "Стороны рассмотрели вопросы установления тесного сотрудничества в Центральной Азии, содействия в реализации значимых проектов в сферах развития инфраструктуры и образования, а также расширения деятельности НБР для содействия в реализации региональных инициатив и потенциального вклада в социально-экономического развитие", - говорится в сообщении, размешенном в Telegram-канале министерства. В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" в Казани заявил, что страна намерена установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС Мирзиёев тогда также сообщил о намерении Узбекистана принять участие в совместных проектах БРИКС по искусственному интеллекту, а также подключиться к создаваемому центру компетенций объединения при ООН по промышленному развитию и предложенной инвестиционной платформе.
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узбекистан, брикс, новый банк развития брикс
Экономика, УЗБЕКИСТАН, БРИКС, Новый банк развития БРИКС
Узбекистан намерен установить тесное сотрудничество с Банком развития БРИКС
Узбекистан намерен привлечь Банк развития БРИКС для проектов в Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 11 ноя – ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены установить тесное сотрудничество с Новым банком развития (НБР) БРИКС для реализации региональных проектов в Центральной Азии, сообщает в понедельник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики.
По данным пресс-службы, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов посетил штаб квартиру НБР в Шанхае и провел встречу с его президентом Дилмой Роуссефф.
"Стороны рассмотрели вопросы установления тесного сотрудничества в Центральной Азии, содействия в реализации значимых проектов в сферах развития инфраструктуры и образования, а также расширения деятельности НБР для содействия в реализации региональных инициатив и потенциального вклада в социально-экономического развитие", - говорится в сообщении, размешенном в Telegram-канале министерства.
В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" в Казани заявил, что страна намерена установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС
Мирзиёев тогда также сообщил о намерении Узбекистана принять участие в совместных проектах БРИКС по искусственному интеллекту, а также подключиться к создаваемому центру компетенций объединения при ООН по промышленному развитию и предложенной инвестиционной платформе.
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