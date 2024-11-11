https://1prime.ru/20241111/vino-852726228.html
Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты
Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты - 11.11.2024, ПРАЙМ
Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты
Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%, говорится в... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:32+0300
2024-11-11T10:32+0300
2024-11-11T10:32+0300
россия
вино
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%, говорится в сообщении Роскачества. "Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт", впервые детально описывающий наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания… Согласно новому ГОСТу, российские вина в винных картах предприятий должны составлять не менее 20% от общего количества наименований вин", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. При этом, согласно стандарту, в винной карте рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. Кроме того, в документе даны рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт. За предприятиями общественного питания оставлено право самостоятельно разрабатывать структуру винной карты, иметь приложения со специальными позициями, например, винами недели/месяца/сезона, банкетным приложением или приложением для летних веранд и сезонных залов обслуживания, говорится в сообщении. "Разработка и утверждение национального стандарта даст возможность более масштабного продвижения российских вин и повышения качества винодельческих хозяйств, и, когда будет вложено большее количество ресурсов в винодельческую отрасль, мы получим высококачественные и доступные вина отечественного производства", - цитируются в сообщении слова председателя технического комитета по стандартизации "Продукция и услуги общественного питания", президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.
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россия, вино, росстандарт
РОССИЯ, вино, Росстандарт
Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты
Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты: доля вин России в них - не меньше 20%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил разработанный в Роскачестве ГОСТ на винные карты в кафе и ресторанах: доля российских вин в них должна быть не меньше 20%, говорится в сообщении Роскачества.
"Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт", впервые детально описывающий наилучшие практики по содержанию винных карт на предприятиях питания… Согласно новому ГОСТу, российские вина в винных картах предприятий должны составлять не менее 20% от общего количества наименований вин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. При этом, согласно стандарту, в винной карте рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.
Кроме того, в документе даны рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт. За предприятиями общественного питания оставлено право самостоятельно разрабатывать структуру винной карты, иметь приложения со специальными позициями, например, винами недели/месяца/сезона, банкетным приложением или приложением для летних веранд и сезонных залов обслуживания, говорится в сообщении.
"Разработка и утверждение национального стандарта даст возможность более масштабного продвижения российских вин и повышения качества винодельческих хозяйств, и, когда будет вложено большее количество ресурсов в винодельческую отрасль, мы получим высококачественные и доступные вина отечественного производства", - цитируются в сообщении слова председателя технического комитета по стандартизации "Продукция и услуги общественного питания", президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.
ФТС зафиксировала снижение импорта вин в Россию