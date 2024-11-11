https://1prime.ru/20241111/vinograd-852747965.html
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T21:06+0300
2024-11-11T21:06+0300
2024-11-11T21:07+0300
экономика
россия
дагестан
виноград
урожай
https://cdnn.1prime.ru/img/81783/69/817836903_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_427f019eae04ff3b515b7d441f8f217b.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 ноя - ПРАЙМ. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона. По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики. "Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад", – говорится в сообщении. Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны – 27,6 тысячи гектаров.
https://1prime.ru/20241111/vino-852726228.html
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81783/69/817836903_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_aebf0bb75ed3e6b3c85d5999622bc56e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дагестан, виноград, урожай
Экономика, РОССИЯ, Дагестан, Виноград, урожай
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
Власти Дагестана: в республике собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда
МАХАЧКАЛА, 11 ноя - ПРАЙМ. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики.
"Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны – 27,6 тысячи гектаров.
Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты