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В Дагестане собрали рекордный урожай винограда - 11.11.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда
Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T21:06+0300
2024-11-11T21:07+0300
экономика
россия
дагестан
виноград
урожай
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - ПРАЙМ. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона. По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики. "Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад", – говорится в сообщении. Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны – 27,6 тысячи гектаров.
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россия, дагестан, виноград, урожай
Экономика, РОССИЯ, Дагестан, Виноград, урожай
21:06 11.11.2024 (обновлено: 21:07 11.11.2024)
 
В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

Власти Дагестана: в республике собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкФестиваль "Золотая гроздь винограда" в Крыму
Фестиваль Золотая гроздь винограда в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МАХАЧКАЛА, 11 ноя - ПРАЙМ. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики.
"Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны – 27,6 тысячи гектаров.
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