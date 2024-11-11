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Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада
Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада - 11.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада
Самым выгодным периодом для открытия вкладов станет конец декабря, когда ставка поднимется до рекордных 23%, считает экономист Андрей Лабода. Об этом он... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:01+0300
2024-11-11T15:01+0300
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экономика
банковский вклад
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Самым выгодным периодом для открытия вкладов станет конец декабря, когда ставка поднимется до рекордных 23%, считает экономист Андрей Лабода. Об этом он рассказал "Газете.Ru".Так, эксперт объяснил, что пик ключевой ставки придется именно на последние дни декабря этого года, при этом, вероятнее всего, ее уровень зафиксируется на отметке в 23 процента. Именно поэтому для наиболее выгодной сделки россиянам нужно успеть сделать вклад с 20 по 30 число. Кроме того, добавил он, именно этот период будет отмечен специальными предновогодними предложениями банков для своих клиентов."Ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%", - отметил эксперт.
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банковский вклад
Экономика, банковский вклад
Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада
Экономист Лобода: выгодно открыть вклад с 20 по 30 декабря
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
Самым выгодным периодом для открытия вкладов станет конец декабря, когда ставка поднимется до рекордных 23%, считает экономист Андрей Лабода. Об этом он рассказал "Газете.Ru"
.
Так, эксперт объяснил, что пик ключевой ставки придется именно на последние дни декабря этого года, при этом, вероятнее всего, ее уровень зафиксируется на отметке в 23 процента. Именно поэтому для наиболее выгодной сделки россиянам нужно успеть сделать вклад с 20 по 30 число. Кроме того, добавил он, именно этот период будет отмечен специальными предновогодними предложениями банков для своих клиентов.
"Ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%", - отметил эксперт.
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