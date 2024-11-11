https://1prime.ru/20241111/vklad-852736375.html

Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада

Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада - 11.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада

Самым выгодным периодом для открытия вкладов станет конец декабря, когда ставка поднимется до рекордных 23%, считает экономист Андрей Лабода. Об этом он... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:01+0300

2024-11-11T15:01+0300

2024-11-11T15:01+0300

экономика

банковский вклад

https://cdnn.1prime.ru/img/83226/11/832261111_0:476:2775:2037_1920x0_80_0_0_c48861ab929f17f938edc16679a90e07.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Самым выгодным периодом для открытия вкладов станет конец декабря, когда ставка поднимется до рекордных 23%, считает экономист Андрей Лабода. Об этом он рассказал "Газете.Ru".Так, эксперт объяснил, что пик ключевой ставки придется именно на последние дни декабря этого года, при этом, вероятнее всего, ее уровень зафиксируется на отметке в 23 процента. Именно поэтому для наиболее выгодной сделки россиянам нужно успеть сделать вклад с 20 по 30 число. Кроме того, добавил он, именно этот период будет отмечен специальными предновогодними предложениями банков для своих клиентов."Ставки по вкладам до февраля следующего года могут находиться в диапазоне 22-23%", - отметил эксперт.

https://1prime.ru/20241111/yabloki-852734352.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковский вклад