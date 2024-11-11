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Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин
Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин - 11.11.2024, ПРАЙМ
Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин
Иноагенты смогут снимать денежные средства со специального счета только лично на территории РФ. Соответствующую инициативу прорабатывают депутаты Госдумы. Об... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:21+0300
2024-11-11T18:36+0300
россия
госдума
вячеслав володин
иноагенты
спецсчета
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Иноагенты смогут снимать денежные средства со специального счета только лично на территории РФ. Соответствующую инициативу прорабатывают депутаты Госдумы. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории РФ и вывести за рубеж их нельзя. "Деньги будут лежать на счете, ждать, когда они (иноагенты — ред.) приедут", — заявил Володин журналистам. Он также сообщил, что идет изучение возможности распространить данную норму на тех, кто покинул Россию и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО, получая при этом доход от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ. Ранее Володин сообщал, что законопроект об особом порядке выплаты иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности могут рассмотреть в ГД на этой неделе. По его словам, документ предусматривает особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов своей интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки. По словам Володина, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов.
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россия, госдума, вячеслав володин, иноагенты, спецсчета
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, иноагенты, спецсчета
18:21 11.11.2024 (обновлено: 18:36 11.11.2024)
 
Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин

Володин: деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Иноагенты смогут снимать денежные средства со специального счета только лично на территории РФ. Соответствующую инициативу прорабатывают депутаты Госдумы. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории РФ и вывести за рубеж их нельзя.
"Деньги будут лежать на счете, ждать, когда они (иноагенты — ред.) приедут", — заявил Володин журналистам.
Он также сообщил, что идет изучение возможности распространить данную норму на тех, кто покинул Россию и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО, получая при этом доход от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ.
Ранее Володин сообщал, что законопроект об особом порядке выплаты иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности могут рассмотреть в ГД на этой неделе. По его словам, документ предусматривает особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов своей интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.
По словам Володина, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов.
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РОССИЯГосдумаВячеслав Володининоагентыспецсчета
 
 
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