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Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин

Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин - 11.11.2024, ПРАЙМ

Иноагенты не смогут выводить деньги со спецсчета за рубеж, заявил Володин

Иноагенты смогут снимать денежные средства со специального счета только лично на территории РФ. Соответствующую инициативу прорабатывают депутаты Госдумы. Об... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T18:21+0300

2024-11-11T18:21+0300

2024-11-11T18:36+0300

россия

госдума

вячеслав володин

иноагенты

спецсчета

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Иноагенты смогут снимать денежные средства со специального счета только лично на территории РФ. Соответствующую инициативу прорабатывают депутаты Госдумы. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории РФ и вывести за рубеж их нельзя. "Деньги будут лежать на счете, ждать, когда они (иноагенты — ред.) приедут", — заявил Володин журналистам. Он также сообщил, что идет изучение возможности распространить данную норму на тех, кто покинул Россию и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО, получая при этом доход от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ. Ранее Володин сообщал, что законопроект об особом порядке выплаты иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности могут рассмотреть в ГД на этой неделе. По его словам, документ предусматривает особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов своей интеллектуальной деятельности и брендов. В их числе произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки. По словам Володина, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов.

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россия, госдума, вячеслав володин, иноагенты, спецсчета