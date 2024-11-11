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"Смертоносный рывок": российский "Дракон" ужаснул Запад - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Смертоносный рывок": российский "Дракон" ужаснул Запад
"Смертоносный рывок": российский "Дракон" ужаснул Запад - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Смертоносный рывок": российский "Дракон" ужаснул Запад
Россия добавила в свой арсенал новую термобарическую реактивную систему залпового огня с названием ТОС-3 "Дракон", передает издание The National Interest. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T11:39+0300
2024-11-11T11:39+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия добавила в свой арсенал новую термобарическую реактивную систему залпового огня с названием ТОС-3 "Дракон", передает издание The National Interest."Российская военно-промышленная корпорация сделала акцент на возможностях ТОС-3 "Дракон", отметив, что она превосходит характеристики тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка", которые в настоящее время стоят на вооружении", - сказано в публикации.Отмечается, что в отличие от предыдущих модификаций, эта система обладает большей разрушительной силой и способна эффективнее поражать многоэлементные цели, включая фортификационные сооружения.ТОС-3, установленный на шасси танка Т-72, может стрелять зажигательными снарядами на расстояние до 24 километров. Однако использование термобарического оружия вызывает обеспокоенность из-за его разрушительной мощи и потенциальной угрозы для гражданского населения, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, вс россии
Вооружения, РОССИЯ, ВС России
11:39 11.11.2024
 
"Смертоносный рывок": российский "Дракон" ужаснул Запад

TNI: российская ТОС "Дракон" превосходит прежние модификации по своей силе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия добавила в свой арсенал новую термобарическую реактивную систему залпового огня с названием ТОС-3 "Дракон", передает издание The National Interest.
"Российская военно-промышленная корпорация сделала акцент на возможностях ТОС-3 "Дракон", отметив, что она превосходит характеристики тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка", которые в настоящее время стоят на вооружении", - сказано в публикации.
Отмечается, что в отличие от предыдущих модификаций, эта система обладает большей разрушительной силой и способна эффективнее поражать многоэлементные цели, включая фортификационные сооружения.
ТОС-3, установленный на шасси танка Т-72, может стрелять зажигательными снарядами на расстояние до 24 километров. Однако использование термобарического оружия вызывает обеспокоенность из-за его разрушительной мощи и потенциальной угрозы для гражданского населения, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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