Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241111/vooruzhenie-852737200.html
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ - 11.11.2024, ПРАЙМ
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ
Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:24+0300
2024-11-11T15:24+0300
вооружения
дания
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84010/31/840103159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ce948c9ff557e6bb60ac80d94f8d4a1.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны. "Министерство обороны Украины и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с министерством обороны Дании... Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 миллионов евро. Источники финансирования - правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов", - говорится в тексте пресс-релиза на сайте украинского министерства. Как уточняется в пресс-релизе, вооружение будет поставлено в ВСУ. Заявляется, что благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 миллионов евро, за счет которых было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.
https://1prime.ru/20241111/oruzhie-852725734.html
дания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84010/31/840103159_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b152e74e435215a7c896bf07a733082.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дания, украина
Вооружения, ДАНИЯ, УКРАИНА
15:24 11.11.2024
 
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ

Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ на €535 млн

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны.
"Министерство обороны Украины и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с министерством обороны Дании... Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 миллионов евро. Источники финансирования - правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов", - говорится в тексте пресс-релиза на сайте украинского министерства.
Как уточняется в пресс-релизе, вооружение будет поставлено в ВСУ. Заявляется, что благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 миллионов евро, за счет которых было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Bloomberg: В Киеве считают, что могут нарастить производство вооружения
10:26
 
ВооруженияДАНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала