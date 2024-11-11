https://1prime.ru/20241111/vooruzhenie-852737200.html

Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ

Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ - 11.11.2024, ПРАЙМ

Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ

Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:24+0300

2024-11-11T15:24+0300

2024-11-11T15:24+0300

вооружения

дания

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84010/31/840103159_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ce948c9ff557e6bb60ac80d94f8d4a1.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны. "Министерство обороны Украины и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с министерством обороны Дании... Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 миллионов евро. Источники финансирования - правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов", - говорится в тексте пресс-релиза на сайте украинского министерства. Как уточняется в пресс-релизе, вооружение будет поставлено в ВСУ. Заявляется, что благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 миллионов евро, за счет которых было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.

https://1prime.ru/20241111/oruzhie-852725734.html

дания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дания, украина