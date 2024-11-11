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Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ - 11.11.2024, ПРАЙМ
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ
Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:24+0300
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2024-11-11T15:24+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны. "Министерство обороны Украины и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с министерством обороны Дании... Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 миллионов евро. Источники финансирования - правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов", - говорится в тексте пресс-релиза на сайте украинского министерства. Как уточняется в пресс-релизе, вооружение будет поставлено в ВСУ. Заявляется, что благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 миллионов евро, за счет которых было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.
https://1prime.ru/20241111/oruzhie-852725734.html
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дания, украина
Вооружения, ДАНИЯ, УКРАИНА
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ
Дания и Украина подписали договоры о закупке украинского вооружения для ВСУ на €535 млн
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дания и Украина подписали ряд соглашений о закупке вооружения украинского производства для ВСУ на 535 миллионов евро, сообщило украинское министерство обороны.
"Министерство обороны Украины и министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с министерством обороны Дании... Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 миллионов евро. Источники финансирования - правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов", - говорится в тексте пресс-релиза на сайте украинского министерства.
Как уточняется в пресс-релизе, вооружение будет поставлено в ВСУ. Заявляется, что благодаря "датской модели", которая предусматривает прямое финансирование производителей, Украина уже получила 50 миллионов евро, за счет которых было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.
Bloomberg: В Киеве считают, что могут нарастить производство вооружения