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Названа сумма, которая потребуется на восстановление Курской области

Названа сумма, которая потребуется на восстановление Курской области - 11.11.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, которая потребуется на восстановление Курской области

На восстановление жилого фонда, инфраструктуры и компенсацию ущерба промышленности и сельскому хозяйству в приграничье Курской области потребуется более 700... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T20:26+0300

2024-11-11T20:26+0300

2024-11-11T20:26+0300

россия

ущерб

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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - ПРАЙМ. На восстановление жилого фонда, инфраструктуры и компенсацию ущерба промышленности и сельскому хозяйству в приграничье Курской области потребуется более 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Алексей Смирнов. Он подчеркнул, что общие затраты на восстановление Курской области составляют более 700 миллиардов рублей. Власти региона с первых дней работают не только с населением, но и со всеми коммерческими структурами, и знают "их приблизительный ущерб, стоимость их имущества и по сельскому хозяйству, и по промышленности". "Мы знаем, сколько пострадало наших социальных учреждений, сколько дорог, сколько объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, сколько мостов", — сказал Смирнов. Он подчеркнул, что власти продолжают помогать жителям пострадавших районов области, осуществлялись разовые выплаты по 10, 15, 75 и 150 тысяч рублей, идет выплата по сертификатам за разрушенное жилье. Глава региона отметил, что пока еще невозможно оценить, насколько сильно поврежден жилой фонд в приграничных районах. Он сообщил, что неоднократно работал со всеми министерствами, прежде всего с Минстроем, Минфином. По его словам, в конце прошлой недели появилась договоренность об очередных траншах. "Хотя средства эти немалые, хотя только те выверенные списки с министерством обороны, где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации. Мы говорим о том, что там нам нужно еще 118 миллиардов", — сказал Смирнов. Ранее он сообщал, что понадобится более 100 миллиардов рублей на восстановление жилья в приграничных районах Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Об этом заявлял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед РФ, будут достигнуты.

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россия, ущерб