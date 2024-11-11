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Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону
Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону - 11.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:54+0300
2024-11-11T18:27+0300
экономика
россия
владимир путин
восточный полигон
грузоперевозки
ржд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО опубликовали на сайте Кремля. В перечне говорится о необходимости принять допмеры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог и при этом обратить особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера. Согласно документу, данное поручение необходимо исполнить не позднее 15 февраля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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россия, владимир путин, восточный полигон, грузоперевозки, ржд
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Восточный полигон, грузоперевозки, РЖД
17:54 11.11.2024 (обновлено: 18:27 11.11.2024)
 
Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону

Путин поручил принять меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
© POOL
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО опубликовали на сайте Кремля.
В перечне говорится о необходимости принять допмеры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог и при этом обратить особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера.
Согласно документу, данное поручение необходимо исполнить не позднее 15 февраля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинВосточный полигонгрузоперевозкиРЖД
 
 
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