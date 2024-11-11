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Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону
Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону - 11.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:54+0300
2024-11-11T17:54+0300
2024-11-11T18:27+0300
экономика
россия
владимир путин
восточный полигон
грузоперевозки
ржд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО опубликовали на сайте Кремля. В перечне говорится о необходимости принять допмеры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог и при этом обратить особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера. Согласно документу, данное поручение необходимо исполнить не позднее 15 февраля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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россия, владимир путин, восточный полигон, грузоперевозки, ржд
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Восточный полигон, грузоперевозки, РЖД
Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону
Путин поручил принять меры по увеличению грузоперевозок по Восточному полигону
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО опубликовали на сайте Кремля.
В перечне говорится о необходимости принять допмеры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог и при этом обратить особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера.
Согласно документу, данное поручение необходимо исполнить не позднее 15 февраля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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