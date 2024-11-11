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Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону

Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону - 11.11.2024, ПРАЙМ

Путин поручил нарастить грузоперевозки по Восточному полигону

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:54+0300

2024-11-11T17:54+0300

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экономика

россия

владимир путин

восточный полигон

грузоперевозки

ржд

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РЖД принять дополнительные меры по наращиванию грузоперевозок по Восточному полигону. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО опубликовали на сайте Кремля. В перечне говорится о необходимости принять допмеры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог и при этом обратить особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера. Согласно документу, данное поручение необходимо исполнить не позднее 15 февраля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

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россия, владимир путин, восточный полигон, грузоперевозки, ржд