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ВТБ возобновит проведение сделок по программе семейной ипотеки

ВТБ возобновит проведение сделок по программе семейной ипотеки - 11.11.2024, ПРАЙМ

ВТБ возобновит проведение сделок по программе семейной ипотеки

ВТБ получил новый лимит по программе семейной ипотеки и возобновит проведение сделок с 13 ноября, сообщила пресс-служба банка. | 11.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ получил новый лимит по программе семейной ипотеки и возобновит проведение сделок с 13 ноября, сообщила пресс-служба банка. В конце прошлого месяца ВТБ сообщил, что с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой программе. Банк тогда заверил, что как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, он оперативно возобновит работу по ней. "ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок", - говорится в сообщении кредитной организации. Там добавили, что в октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме ипотечных сделок банка. "Учитывая текущий уровень рыночных ставок, до конца года семейная ипотека продолжит занимать основную долю в структуре продаж", - отметили в банке. На прошлой неделе компания "Дом.РФ", являющаяся оператором льготной программы, сообщила, что распределила между банками дополнительные лимиты по семейной ипотеке в размере 350 миллиардов рублей. В конце октября правительство выделило дополнительные 350 миллиардов рублей на возмещение в этом году банкам выпадающих доходов при выдаче кредитов по данной программе. Решение было принято в связи с фактическим исчерпанием предыдущих выделенных на год лимитов. В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также такую ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.

https://1prime.ru/20241031/limity-852519446.html

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россия, втб, семейная ипотека