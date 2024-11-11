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В ВТБ оценили влияние решений ЦБ на выплату дивидендов в 2025 году

В ВТБ оценили влияние решений ЦБ на выплату дивидендов в 2025 году - 11.11.2024, ПРАЙМ

В ВТБ оценили влияние решений ЦБ на выплату дивидендов в 2025 году

Решения Банка России по банковскому регулированию, в том числе по ускорению ввода антициклической надбавки к капиталу, являются дополнительным осложняющим... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T16:55+0300

2024-11-11T16:55+0300

2024-11-11T16:55+0300

экономика

россия

дивиденды

втб

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Решения Банка России по банковскому регулированию, в том числе по ускорению ввода антициклической надбавки к капиталу, являются дополнительным осложняющим фактором для выплаты дивидендов в 2025 году, заявил журналистам первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов. В минувшую пятницу ЦБ РФ опубликовал ряд решений по банковскому регулированию. В частности регулятор решил скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала и ввести ее раньше первоначального озвученного срока - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. Кроме того, ЦБ подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний и временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности. "Первые два пункта ужесточают кредитование для банковского сектора и связывают свободный капитал, не допуская его использование ни для кредитования, ни для потенциальной выплаты дивидендов, то есть, соответственно, усложняя эти процессы", - заявил Пьянов. "У нас нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в 2025-й, но мы работали и работаем над такой возможностью, которая была бы сюрпризом по сравнению с нашей стратегической моделью. Соответственно, поэтому хуже, чем действия по стратегической модели, невозможно, лучше - возможно. Поэтому в термине "сюрприз" имелась в виду какая-то ненулевая вероятность более ранней выплаты дивидендов, сейчас этот фактор является дополнительным осложняющим это обстоятельством", - добавил он. Согласно стратегии ВТБ, первая возможность выплаты дивидендов предусмотрена в 2026 году за 2025 год - менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей. Однако Пьянов в интервью РИА Новости в июле заявил, что ВТБ считает возможной выплату дивидендов уже по итогам 2024 года. В октябре глава банка Андрей Костин заявил, что вопрос выплаты дивидендов будет решаться уже в следующем году. Последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 года.

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россия, дивиденды, втб