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В ВТБ оценили влияние графика роста антициклической надбавки - 11.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ВТБ оценили влияние графика роста антициклической надбавки
В ВТБ оценили влияние графика роста антициклической надбавки - 11.11.2024, ПРАЙМ
В ВТБ оценили влияние графика роста антициклической надбавки
ВТБ должен будет изыскать 60 миллиардов рублей к началу февраля и такую же сумму к началу июля в связи с корректировкой ЦБ РФ графика повышения антициклической... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:57+0300
2024-11-11T18:57+0300
экономика
россия
банки
втб
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ должен будет изыскать 60 миллиардов рублей к началу февраля и такую же сумму к началу июля в связи с корректировкой ЦБ РФ графика повышения антициклической надбавки, то есть будет "скрести по сусекам", сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В минувшую пятницу ЦБ РФ опубликовал ряд решений по банковскому регулированию. В частности регулятор решил скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала и ввести ее раньше первоначального озвученного срока - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. "Для банка ВТБ: …сейчас нас заставят изыскать первые 60 миллиардов рублей к 1.02 (1 февраля – ред.) соответственно, вторые 60 миллиардов рублей к 1.07 (1 июля – ред.). Понятно, что лаг небольшой, и отчетная дата внутриквартальная, но сейчас, по сути, будем "скрести по сусекам" и выпекать этого колобка к установленным отчетным датам", - сказал Пьянов. "Что такое достаточность капитала - это капитал, отнесенный к активам, взвешенным с учетом риска. Соответственно, в капитале есть по сути компоненты проаудированной чистой прибыли. Поскольку это 1.02 (1 февраля – ред.), нам придется, быть может, проаудировать чистую прибыль января, что мы никогда не делали. Это означает те вещи, по которым существовал выбор между признанием в регуляторной прибыли между 2024 годом и 2025-м, сделать выбор в пользу 2024 года, соответственно перевернуть в некоторых случаях транзакционно активы, взвешенные с учетом риска. То есть, по сути, это не какая-то одна-две волшебные пули серебряные, к сожалению, и на стороне капитала, и на стороне активов, взвешенных с учётом риска, возможен перенос новых выдач с высоким весом на будущие периоды", - пояснил топ-менеджер. При этом он отметил, что такое решение совета директоров ЦБ не выглядит регулярным, поскольку даты, на которые определены периоды увеличения антициклической надбавки являются внутриквартальными. "Это решение совета директоров не выглядит регулярным. Ибо внутри этих решений, этого пресс-релиза, есть вещи, которые я, например, на своей практике вижу впервые, это например установление нового значения антициклической надбавки не на квартальной дате, а внутри квартальной даты. По моему мнению, впервые в истории такая значимая регуляторная новелла применяется с 1 февраля 25 года… До сегодняшнего момента ни один компонент базельского регулирования и базельских надбавок - ни старых, ни новых - не имел такой мелкой оперативной нарезки с 1 февраля. Это признак того, что это нерегулярная реакция на процессы, происходящие в банковском секторе", - отметил Пьянов.
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россия, банки, втб
Экономика, РОССИЯ, Банки, ВТБ
18:57 11.11.2024
 
В ВТБ оценили влияние графика роста антициклической надбавки

Пьянов: график роста антициклической надбавки заставит ВТБ "скрести по сусекам"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. ВТБ должен будет изыскать 60 миллиардов рублей к началу февраля и такую же сумму к началу июля в связи с корректировкой ЦБ РФ графика повышения антициклической надбавки, то есть будет "скрести по сусекам", сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
В минувшую пятницу ЦБ РФ опубликовал ряд решений по банковскому регулированию. В частности регулятор решил скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала и ввести ее раньше первоначального озвученного срока - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля.
"Для банка ВТБ: …сейчас нас заставят изыскать первые 60 миллиардов рублей к 1.02 (1 февраля – ред.) соответственно, вторые 60 миллиардов рублей к 1.07 (1 июля – ред.). Понятно, что лаг небольшой, и отчетная дата внутриквартальная, но сейчас, по сути, будем "скрести по сусекам" и выпекать этого колобка к установленным отчетным датам", - сказал Пьянов.
"Что такое достаточность капитала - это капитал, отнесенный к активам, взвешенным с учетом риска. Соответственно, в капитале есть по сути компоненты проаудированной чистой прибыли. Поскольку это 1.02 (1 февраля – ред.), нам придется, быть может, проаудировать чистую прибыль января, что мы никогда не делали. Это означает те вещи, по которым существовал выбор между признанием в регуляторной прибыли между 2024 годом и 2025-м, сделать выбор в пользу 2024 года, соответственно перевернуть в некоторых случаях транзакционно активы, взвешенные с учетом риска. То есть, по сути, это не какая-то одна-две волшебные пули серебряные, к сожалению, и на стороне капитала, и на стороне активов, взвешенных с учётом риска, возможен перенос новых выдач с высоким весом на будущие периоды", - пояснил топ-менеджер.
При этом он отметил, что такое решение совета директоров ЦБ не выглядит регулярным, поскольку даты, на которые определены периоды увеличения антициклической надбавки являются внутриквартальными.
"Это решение совета директоров не выглядит регулярным. Ибо внутри этих решений, этого пресс-релиза, есть вещи, которые я, например, на своей практике вижу впервые, это например установление нового значения антициклической надбавки не на квартальной дате, а внутри квартальной даты. По моему мнению, впервые в истории такая значимая регуляторная новелла применяется с 1 февраля 25 года… До сегодняшнего момента ни один компонент базельского регулирования и базельских надбавок - ни старых, ни новых - не имел такой мелкой оперативной нарезки с 1 февраля. Это признак того, что это нерегулярная реакция на процессы, происходящие в банковском секторе", - отметил Пьянов.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
В ВТБ оценили влияние решений ЦБ на выплату дивидендов в 2025 году
16:55
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиВТБ
 
 
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