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СВР сообщила о намерениях США провести выборы на Украине в 2025 году

СВР сообщила о намерениях США провести выборы на Украине в 2025 году - 11.11.2024, ПРАЙМ

СВР сообщила о намерениях США провести выборы на Украине в 2025 году

Госдепартамент США рассматривает возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, передает пресс-бюро Службы внешней... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T09:50+0300

2024-11-11T09:50+0300

2024-11-11T09:55+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдепартамент США рассматривает возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году, передает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что в Вашингтоне рассматривают этот вариант как "легитимный" способ устранения Владимира Зеленского, которого они считают "чрезмерно высокомерным".В СВР подчеркнули, что дискуссии о создании новой партии на Украине, поддерживающей США, указывают на то, что судьба страны и ее "марионеточных властей" продолжит зависеть от решений, принятых в Вашингтоне.Американское внешнеполитическое ведомство уже начало изучение вопросов, связанных с формированием условий для проведения избирательной кампании в Украине. На первом этапе планируется поддержать соответствующую инициативу через американские фонды и центры "демократизации". В выдвижении кандидатов будет участвовать Госдепартамент.Ожидается, что эта инициатива получит широкую поддержку общественности, заключили в ведомстве.

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