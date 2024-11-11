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Кассация поддержала взыскание ущерба с "крабового короля" Кана

Кассация поддержала взыскание ущерба с "крабового короля" Кана - 11.11.2024, ПРАЙМ

Кассация поддержала взыскание ущерба с "крабового короля" Кана

Арбитражный суд Дальневосточного округа (Хабаровск) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Генеральной прокуратуры России... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T14:18+0300

2024-11-11T14:18+0300

2024-11-11T14:18+0300

россия

суд

рыбная промышленность

ущерб

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Дальневосточного округа (Хабаровск) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Генеральной прокуратуры России взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана. Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, окружной суд отклонил кассационные жалобы ответчиков на принятое в марте решение арбитражного суда Приморского края и вынесенное в июне постановление Пятого арбитражного апелляционного суда. Суды полностью удовлетворили иск Генпрокуратуры, в котором были заявлены требования о взыскании с регионального фонда "Родные острова" и 18 физлиц, включая Кана, Дмитрия Пашова, Алексея Кудряшова, Марину Тен, солидарно более 358,7 миллиарда рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, о признании незаконными договоров Росрыболовства с рядом промысловых компаний на вылов биоресурсов и о взыскании в пользу государства этих компаний, принадлежащих ответчикам-физлицам, в счет частичного возмещения ущерба. Решение было обращено судом первой инстанции к немедленному исполнению. На его основании в собственность государства перешли, в частности, компании "Монерон", "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток". По другому иску Генпрокуратуры арбитражный суд Приморского края в мае взыскал более 17,4 миллиарда рублей с ряда других дальневосточных рыбопромышленников, среди которых еще один "крабовый король" - Дмитрий Дремлюга. В том деле суд также признал незаконными договоры между Росрыболовством и несколькими компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГСа информации о смерти Кана нет.

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россия, суд, рыбная промышленность, ущерб