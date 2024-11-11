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Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин

Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин - 11.11.2024, ПРАЙМ

Дефицит яблок в России сохраняется, заявил Путин

В России сохраняется дефицит яблок, стране есть куда развиваться в данном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T14:07+0300

2024-11-11T14:07+0300

2024-11-11T14:07+0300

экономика

россия

владимир путин

яблоки

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В России сохраняется дефицит яблок, стране есть куда развиваться в данном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Меняйло отметил, что в регионе на сегодняшний день растет самый большой яблоневый сад на юге страны. Его площадь составляет 1500 гектаров. "И все равно дефицит, есть куда развиваться", — прокомментировал российский лидер его слова. В августе глава Минсельхоза РФ Оксана Лут докладывала Путин, что в прошлом году самообеспеченность страны по яблокам составила 87%, а к 2028 году данный показатель должен составить 100%.

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россия, владимир путин, яблоки