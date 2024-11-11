https://1prime.ru/20241111/zapret-852747401.html

Raven Russia намерена оспаривать запрет на регистрационные сделки

Raven Russia намерена оспаривать запрет на регистрационные сделки - 11.11.2024, ПРАЙМ

Raven Russia намерена оспаривать запрет на регистрационные сделки

Инвестиционная компания Raven Russia планирует оспаривать запрет на регистрационные сделки с недвижимостью, прежде всего, регистрацию дополнительных соглашений... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T20:29+0300

2024-11-11T20:29+0300

2024-11-11T20:30+0300

россия

бизнес

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инвестиционная компания Raven Russia планирует оспаривать запрет на регистрационные сделки с недвижимостью, прежде всего, регистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды, говорится в сообщении компании. "Мы предпринимаем срочные меры по оспариванию обеспечительных мер и приложим все предусмотренные процессуальным законодательством усилия для того, чтобы снять запрет как минимум на регистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды – основным договорам для нашего бизнеса", - говорится в нем. Суд Москвы рассмотрел ходатайства компании в ходе предварительного слушания по иску Генпрокуратуры, оно прошло 1 ноября 2024, говорится в пресс-релизе. На нем рассмотрели "технические" вопросы" связанные с уведомлением сторон и компетенцией суда". Дело оставили на стадии предварительного слушания, следующее заседание назначено на 6 декабря 2024 года. Сейчас Raven Russia продолжает предпринимать законные меры для защиты своих прав и интересов. Инвесткомпания Raven Russia ранее заявила, что "соблюдение действующего законодательства и добросовестность всегда были основными принципами деятельности компании на протяжении всего времени ее существования". Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов оценил стоимость российских складских активов Raven Property Group в 120-160 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20241108/fesko-852687831.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, недвижимость