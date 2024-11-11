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В Раде рассказали, сколько лет украинцы будут ждать компенсации за жилье

В Раде рассказали, сколько лет украинцы будут ждать компенсации за жилье - 11.11.2024, ПРАЙМ

В Раде рассказали, сколько лет украинцы будут ждать компенсации за жилье

Проект украинского бюджета на следующий год предполагает выделение 4 млрд гривен (96,7 миллиона долларов) на программу восстановления разрушенного жилья. При... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T20:03+0300

2024-11-11T20:03+0300

2024-11-11T20:03+0300

украина

бюджет

восстановление

расходы

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Проект украинского бюджета на следующий год предполагает выделение 4 млрд гривен (96,7 миллиона долларов) на программу восстановления разрушенного жилья. При таком уровне финансирования для выплаты жителям Украины полной компенсации потребуется 1575 лет. Об этом заявила в понедельник глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, предусмотренная в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год", поданном на второе чтение, сумма меньше, чем она предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей."При нынешнем финансировании в четыре миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет", — написала депутат в своем Telegram-канале. Шуляк также отметила, что всего за время действия программы с мая 2023 года жителям Украины выплатили почти 16 миллиардов гривен (почти 387 миллионов долларов) компенсации за разрушенное жилье.

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украина, бюджет, восстановление, расходы