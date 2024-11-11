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Рост цен на золото увеличил ювелирный рынок России, заявили в Sokolov
Рост цен на золото увеличил ювелирный рынок России, заявили в Sokolov - 11.11.2024, ПРАЙМ
Рост цен на золото увеличил ювелирный рынок России, заявили в Sokolov
Российский ювелирный рынок за девять месяцев 2024 года вырос более чем на четверть, до 312 миллиардов рублей, драйверами такой динамики стали рост цен на золото | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:25+0300
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золото
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский ювелирный рынок за девять месяцев 2024 года вырос более чем на четверть, до 312 миллиардов рублей, драйверами такой динамики стали рост цен на золото и увеличение продаж через маркетплейсы, следует из данных аналитического центра Sokolov. "По данным Аналитического центра Sokolov, по итогам 9 месяцев 2024 года ювелирный рынок России в денежном выражении достиг 312 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. "Настоящим драйвером роста рынка в этом году помимо динамики цен на золото (+44%) стало существенное увеличение объемов продаж через маркетплейсы. В совокупном объеме ювелирной розницы их доля составляет уже 9,4%, или 34% от всех онлайн-продаж", - уточнила руководитель аналитического центра Алина Колпакова, ее слова приводятся в релизе. В компании рассказали, что доля маркетплейсов уже достигла рекордных 37% от ювелирного рынка электронной торговли, или 10,5% от всего рынка РФ. По данным компании, средний чек за девять месяцев вырос на 17,7% и достиг 8 632 рублей. Аналитики компании прогнозируют, что по итогам года рынок ювелирной розницы достигнет 450 миллиардов рублей, на 23% превышая показатель 2023 года в 365 миллиардов рублей.
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россия, золото, ювелирные украшения
РОССИЯ, золото, ювелирные украшения
Рост цен на золото увеличил ювелирный рынок России, заявили в Sokolov
Sokolov: рост цен на золото увеличил ювелирный рынок России на четверть
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский ювелирный рынок за девять месяцев 2024 года вырос более чем на четверть, до 312 миллиардов рублей, драйверами такой динамики стали рост цен на золото и увеличение продаж через маркетплейсы, следует из данных аналитического центра Sokolov.
"По данным Аналитического центра Sokolov, по итогам 9 месяцев 2024 года ювелирный рынок России в денежном выражении достиг 312 миллиардов рублей, продемонстрировав рост на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
"Настоящим драйвером роста рынка в этом году помимо динамики цен на золото (+44%) стало существенное увеличение объемов продаж через маркетплейсы. В совокупном объеме ювелирной розницы их доля составляет уже 9,4%, или 34% от всех онлайн-продаж", - уточнила руководитель аналитического центра Алина Колпакова, ее слова приводятся в релизе.
В компании рассказали, что доля маркетплейсов уже достигла рекордных 37% от ювелирного рынка электронной торговли, или 10,5% от всего рынка РФ.
По данным компании, средний чек за девять месяцев вырос на 17,7% и достиг 8 632 рублей. Аналитики компании прогнозируют, что по итогам года рынок ювелирной розницы достигнет 450 миллиардов рублей, на 23% превышая показатель 2023 года в 365 миллиардов рублей.
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