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"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров

"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" нарастил перевозки пассажиров

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-октябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 21,6% в годовом выражении - до 25,7 миллиона человек, | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:34+0300

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2024-11-12T12:34+0300

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-октябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 21,6% в годовом выражении - до 25,7 миллиона человек, в том числе в октябре - на 11,4% к октябрю прошлого года, сообщила компания. "Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 21,6%, до 25,7 миллиона пассажиров, пассажирооборот вырос на 26,9%", - поделились в компании результатами за 10 месяцев текущего года. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 11,4% больше по сравнению с октябрем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 19,4%", - также говорится в сообщении. Перевозки пассажиров на международных линиях за 10 месяцев выросли на 27,9%, до 5,9 миллиона человек, на внутренних – на 19,2%, до 15,3 миллиона человек. В частности, в октябре такие перевозки составили 853 тысячи человек (рост на 26,1%) и 1,6 миллиона человек (рост на 5%) соответственно. Пассажирооборот за 10 месяцев вырос на 26,9% - до 62,9 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в октябре – на 19,4%, до 8 миллиардов пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел в январе-октябре вырос до 88,7% с 86,1%, в октябре - до 89,6% с 88,2%. Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки на 22,8% по сравнению с предыдущим годом - до 25,2 миллиона пассажиров. В частности, на международных линиях было перевезено 7,1 миллиона пассажиров (рост на 85,2%), на внутренних - 18 миллионов пассажиров (рост на 8,4%).

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россия, аэрофлот