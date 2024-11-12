https://1prime.ru/20241112/agoniya-852754009.html

"Продлит агонию": Медведев отреагировал на угрозы ударов "вглубь" России

"Продлит агонию": Медведев отреагировал на угрозы ударов "вглубь" России - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Продлит агонию": Медведев отреагировал на угрозы ударов "вглубь" России

Поставка Киеву дальнобойных ракет никак не повлияет на ход специальной военной операции, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T10:46+0300

2024-11-12T10:46+0300

2024-11-12T10:46+0300

спецоперация на украине

дмитрий медведев

сво

украина

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поставка Киеву дальнобойных ракет никак не повлияет на ход специальной военной операции, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее немецкий политик и кандидат в канцлеры от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о своей готовности к телефонному разговору с российским президентом Владимиром Путиным в случае получения поста. Кроме того, он предложил поставить Москве ультиматум о прекращении огня в течение 24 часов. В случае невыполнения условий Мерц обещает поставить Киеву дальнобойные ракеты и снять запрет на их использование для ударов по России."Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима", - отреагировал на заявления политика Медведев.Помимо этого, отметил он, поставка дальнобойных ракет ВСУ многократно повысит риск перехода конфликта в "самую опасную стадию".

https://1prime.ru/20241112/territorii-852753028.html

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дмитрий медведев, сво, украина