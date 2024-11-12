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"Продлит агонию": Медведев отреагировал на угрозы ударов "вглубь" России
"Продлит агонию": Медведев отреагировал на угрозы ударов "вглубь" России - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Продлит агонию": Медведев отреагировал на угрозы ударов "вглубь" России
Поставка Киеву дальнобойных ракет никак не повлияет на ход специальной военной операции, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:46+0300
2024-11-12T10:46+0300
2024-11-12T10:46+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поставка Киеву дальнобойных ракет никак не повлияет на ход специальной военной операции, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее немецкий политик и кандидат в канцлеры от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о своей готовности к телефонному разговору с российским президентом Владимиром Путиным в случае получения поста. Кроме того, он предложил поставить Москве ультиматум о прекращении огня в течение 24 часов. В случае невыполнения условий Мерц обещает поставить Киеву дальнобойные ракеты и снять запрет на их использование для ударов по России."Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима", - отреагировал на заявления политика Медведев.Помимо этого, отметил он, поставка дальнобойных ракет ВСУ многократно повысит риск перехода конфликта в "самую опасную стадию".
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дмитрий медведев, сво, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, СВО, УКРАИНА
"Продлит агонию": Медведев отреагировал на угрозы ударов "вглубь" России
Медведев: поставка дальнобойных ракет лишь продлит агонию киевского режима
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поставка Киеву дальнобойных ракет никак не повлияет на ход специальной военной операции, подчеркнул заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее немецкий политик и кандидат в канцлеры от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о своей готовности к телефонному разговору с российским президентом Владимиром Путиным в случае получения поста. Кроме того, он предложил поставить Москве ультиматум о прекращении огня в течение 24 часов. В случае невыполнения условий Мерц обещает поставить Киеву дальнобойные ракеты и снять запрет на их использование для ударов по России.
"Их поставка – лишь способ продлить агонию бандеровского режима", - отреагировал на заявления политика Медведев.
Помимо этого, отметил он, поставка дальнобойных ракет ВСУ многократно повысит риск перехода конфликта в "самую опасную стадию".
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