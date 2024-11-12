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Эксперт объяснил низкие цены на алмазы - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил низкие цены на алмазы
Эксперт объяснил низкие цены на алмазы - 12.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил низкие цены на алмазы
Мировой рынок алмазов сейчас проходит низшую точку цикла из-за избытка запасов, роста цен на драгоценный камень стоит ожидать только в следующем году, рассказал | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:23+0300
2024-11-12T17:23+0300
алмазы
мировой рынок
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов сейчас проходит низшую точку цикла из-за избытка запасов, роста цен на драгоценный камень стоит ожидать только в следующем году, рассказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. В понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на американскую компанию Rapaport, владеющую крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, сообщила, что в текущем ноябре зафиксированы самые низкие цена на бриллианты с января 2015 года. Стоимость камней в 1 карат на 1 ноября упала на 22% в годовом выражении, а камни массой 0,3 карата подешевели на 27%, следует из материалов издания. "Мы допускаем, что мировой рынок алмазов сейчас проходит низшую точку цикла и, когда навес избыточных запасов будет ликвидирован, индийские огранщики столкнутся со снизившимся предложением камней из-за стратегии price-over-volume, которой придерживаются "Алроса" и De Beers. Резко нарастить производство алмазов не получится из-за технологических ограничений, и мировой рынок алмазов окажется в состоянии дефицита, что подтолкнет цены вверх примерно в 2025 году", - считает Данилов. По его словам, на мировом рынке алмазов и бриллиантов сложилась интересная ситуация, при которой наблюдается устойчивый рост потребления ювелирных украшений в США в течение всего года, при этом два ключевых поставщика алмазов, "Алроса" и De Beers, следуют стратегии price-over-volume, подразумевающей сокращение предложения камней в целях поддержания цен. Но главной проблемой остаются высокие запасы в отрасли, переработка которых снижает спрос на алмазы со стороны индийского ограночного сектора, считает эксперт. Тем не менее это не означает слабого конечного спрос на бриллианты. Так, несмотря на снижение чистого импорта алмазов в Индию в октябре текущего года на 6,9% в годовом выражении, чистый экспорт бриллиантов показал рост на 4%, добавил Данилов. В сентябре руководитель управления по корпоративным финансам "Алросы" Сергей Тахиев отмечал, что нынешний сохранившийся уровень избыточных запасов оценивается в 20-30 миллионов каратов, чего хватит по оценке компании на два-три месяца поставок. Ранее в том же месяце он сказал, что "Алроса" ожидает восстановления мирового спроса на алмазы в течение одного-трёх месяцев.
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алмазы, мировой рынок
алмазы, мировой рынок
17:23 12.11.2024
 
Эксперт объяснил низкие цены на алмазы

Данилов: мировой рынок алмазов сейчас проходит низшую точку цикла из-за избытка запасов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство бриллиантов во Владивостоке
Производство бриллиантов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок алмазов сейчас проходит низшую точку цикла из-за избытка запасов, роста цен на драгоценный камень стоит ожидать только в следующем году, рассказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
В понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на американскую компанию Rapaport, владеющую крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, сообщила, что в текущем ноябре зафиксированы самые низкие цена на бриллианты с января 2015 года. Стоимость камней в 1 карат на 1 ноября упала на 22% в годовом выражении, а камни массой 0,3 карата подешевели на 27%, следует из материалов издания.
"Мы допускаем, что мировой рынок алмазов сейчас проходит низшую точку цикла и, когда навес избыточных запасов будет ликвидирован, индийские огранщики столкнутся со снизившимся предложением камней из-за стратегии price-over-volume, которой придерживаются "Алроса" и De Beers. Резко нарастить производство алмазов не получится из-за технологических ограничений, и мировой рынок алмазов окажется в состоянии дефицита, что подтолкнет цены вверх примерно в 2025 году", - считает Данилов.
По его словам, на мировом рынке алмазов и бриллиантов сложилась интересная ситуация, при которой наблюдается устойчивый рост потребления ювелирных украшений в США в течение всего года, при этом два ключевых поставщика алмазов, "Алроса" и De Beers, следуют стратегии price-over-volume, подразумевающей сокращение предложения камней в целях поддержания цен.
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Но главной проблемой остаются высокие запасы в отрасли, переработка которых снижает спрос на алмазы со стороны индийского ограночного сектора, считает эксперт. Тем не менее это не означает слабого конечного спрос на бриллианты. Так, несмотря на снижение чистого импорта алмазов в Индию в октябре текущего года на 6,9% в годовом выражении, чистый экспорт бриллиантов показал рост на 4%, добавил Данилов.
В сентябре руководитель управления по корпоративным финансам "Алросы" Сергей Тахиев отмечал, что нынешний сохранившийся уровень избыточных запасов оценивается в 20-30 миллионов каратов, чего хватит по оценке компании на два-три месяца поставок. Ранее в том же месяце он сказал, что "Алроса" ожидает восстановления мирового спроса на алмазы в течение одного-трёх месяцев.
 
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