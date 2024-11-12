Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импульс к росту сохраняется - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241112/analitika-852750915.html
Импульс к росту сохраняется
Импульс к росту сохраняется - 12.11.2024, ПРАЙМ
Импульс к росту сохраняется
Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 1,86% (до 2785,31 п.), индекс РТС – на 1,73% (до 895,75 п.). Рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T08:43+0300
2024-11-12T08:43+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
brent
русагро
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852750915.jpg?1731390186
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 1,86% (до 2785,31 п.), индекс РТС – на 1,73% (до 895,75 п.). Рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился на 0,9% и завершил день выше психологической отметки 100 пунктов.Котировки Brent, поднимавшиеся на прошлой неделе из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе на фоне урагана "Рафаэль", вновь опустились ниже $72 за баррель, так как риск оказался переоцененным. Дополнительное давление на котировки нефти оказывает укрепление доллара США и отсутствие новых стимулов для экономики Китая, ключевого потребителя сырья. В пятницу, 8 ноября, китайское правительство объявило о выделении $1,4 трлн на рефинансирование долгов местных органов власти, но не представило новых мер поддержки экономики, что разочаровало инвесторов. На этой неделе выйдут регулярные отчеты по нефтяному рынку от МЭА, ОПЕК и EIA, которые будут содержать данные о балансе спроса и предложения, а также прогнозные оценки по нефтяному рынку.Выручка "РусАгро" в III квартале 2024 года составила 76 млрд руб., повысившись на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Темпы роста выручки немного замедлились из-за переноса продаж в сельскохозяйственном сегменте и снижения цен на сахар. Скорректированная EBITDA упала на 29% за год, а рентабельность по EBITDA сократилась на 7 п. п. до 14%. Коэффициент "Чистый долг/EBITDA" снизился до 0,99х, что позволило компании сосредоточиться на инвестициях и возможных поглощениях, отказавшись от дивидендов за предыдущие периоды. Операционный денежный поток за 9 месяцев составил 36 млрд руб., из которых 19 млрд руб. направлены на инвестиции, а ликвидность достигла 67 млрд руб. В ближайшее время ключевой предпосылкой для повышения котировок акций компании может стать завершение редомициляции, запланированное на конец года, после чего возможно возобновление выплаты дивидендов.Темпы роста кредитования розничных клиентов Сбербанком в октябре замедлились, прирост розничного кредитного портфеля составил 0,8%, при сокращении первичного кредитования на 16% по сравнению с сентябрем. В корпоративном сегменте кредитование продолжает расти высокими темпами, портфель вырос на 2,7% в реальном выражении. Чистые процентные доходы банка за 10 месяцев увеличились на 13,2% по сравнению с октябрем 2023 года, достигнув 2134,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,9% за 10 месяцев до 615,2 млрд руб. Сбербанк сохраняет устойчивую финансовую позицию и привлекателен для консервативных инвесторов. По итогам года дивиденды составят 34-34,5 руб., что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,2%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, brent, русагро, сбербанк
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, BRENT, Русагро, Сбербанк
08:43 12.11.2024
 

Импульс к росту сохраняется

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на 1,86% (до 2785,31 п.), индекс РТС – на 1,73% (до 895,75 п.). Рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился на 0,9% и завершил день выше психологической отметки 100 пунктов.
Котировки Brent, поднимавшиеся на прошлой неделе из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе на фоне урагана "Рафаэль", вновь опустились ниже $72 за баррель, так как риск оказался переоцененным. Дополнительное давление на котировки нефти оказывает укрепление доллара США и отсутствие новых стимулов для экономики Китая, ключевого потребителя сырья. В пятницу, 8 ноября, китайское правительство объявило о выделении $1,4 трлн на рефинансирование долгов местных органов власти, но не представило новых мер поддержки экономики, что разочаровало инвесторов. На этой неделе выйдут регулярные отчеты по нефтяному рынку от МЭА, ОПЕК и EIA, которые будут содержать данные о балансе спроса и предложения, а также прогнозные оценки по нефтяному рынку.
Выручка "РусАгро" в III квартале 2024 года составила 76 млрд руб., повысившись на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Темпы роста выручки немного замедлились из-за переноса продаж в сельскохозяйственном сегменте и снижения цен на сахар. Скорректированная EBITDA упала на 29% за год, а рентабельность по EBITDA сократилась на 7 п. п. до 14%. Коэффициент "Чистый долг/EBITDA" снизился до 0,99х, что позволило компании сосредоточиться на инвестициях и возможных поглощениях, отказавшись от дивидендов за предыдущие периоды. Операционный денежный поток за 9 месяцев составил 36 млрд руб., из которых 19 млрд руб. направлены на инвестиции, а ликвидность достигла 67 млрд руб. В ближайшее время ключевой предпосылкой для повышения котировок акций компании может стать завершение редомициляции, запланированное на конец года, после чего возможно возобновление выплаты дивидендов.
Темпы роста кредитования розничных клиентов Сбербанком в октябре замедлились, прирост розничного кредитного портфеля составил 0,8%, при сокращении первичного кредитования на 16% по сравнению с сентябрем. В корпоративном сегменте кредитование продолжает расти высокими темпами, портфель вырос на 2,7% в реальном выражении. Чистые процентные доходы банка за 10 месяцев увеличились на 13,2% по сравнению с октябрем 2023 года, достигнув 2134,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,9% за 10 месяцев до 615,2 млрд руб. Сбербанк сохраняет устойчивую финансовую позицию и привлекателен для консервативных инвесторов. По итогам года дивиденды составят 34-34,5 руб., что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,2%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковиндекс МосбиржиBRENTРусагроСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала