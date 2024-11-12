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"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии - 12.11.2024, ПРАЙМ
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"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии
"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии
Армия США в настоящее время не способна одолеть ни одного противника, считает американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T21:37+0300
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вооружения
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армия
вооружение
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Армия США в настоящее время не способна одолеть ни одного противника, считает американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. Он призвал в эфире телеканала Fox News вооружать американскую армию. "Сейчас... наша армия — это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас", — сказал он . В июле в США выпустили доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны, Согласно этому документу, армии США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения.
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сша, армия, вооружение
Вооружения, США, армия, вооружение
21:37 12.11.2024
 
"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии

Сенатор Табервилль: армия в США сейчас не в состоянии никого одолеть

© flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. PiedraАмериканский военный во время учений в Германии
Американский военный во время учений в Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Армия США в настоящее время не способна одолеть ни одного противника, считает американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль.
Он призвал в эфире телеканала Fox News вооружать американскую армию.
"Сейчас... наша армия — это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас", — сказал он .
В июле в США выпустили доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны, Согласно этому документу, армии США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения.
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