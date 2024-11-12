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"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии

"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Абсолютная катастрофа". В США оценили состояние своей армии

Армия США в настоящее время не способна одолеть ни одного противника, считает американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. | 12.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Армия США в настоящее время не способна одолеть ни одного противника, считает американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль. Он призвал в эфире телеканала Fox News вооружать американскую армию. "Сейчас... наша армия — это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас", — сказал он . В июле в США выпустили доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны, Согласно этому документу, армии США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения.

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сша, армия, вооружение