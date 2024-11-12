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Audi не смогла найти покупателя для завода в Брюсселе, сообщили профсоюзы - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Audi не смогла найти покупателя для завода в Брюсселе, сообщили профсоюзы
Audi не смогла найти покупателя для завода в Брюсселе, сообщили профсоюзы - 12.11.2024, ПРАЙМ
Audi не смогла найти покупателя для завода в Брюсселе, сообщили профсоюзы
Дирекция оказавшегося на грани закрытия завода Audi в столице Бельгии Брюсселе не смогла найти для него покупателя, что может привести к окончательному закрытию | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:59+0300
2024-11-12T18:59+0300
экономика
audi
автозавод
продажа бизнеса
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Дирекция оказавшегося на грани закрытия завода Audi в столице Бельгии Брюсселе не смогла найти для него покупателя, что может привести к окончательному закрытию предприятия, сообщили во вторник представители профсоюзных организации. "Дирекция завода констатировала, что больше нет кандидатов на покупку объекта, более подробной информацией мы не обладаем", - говорится в сообщении двух профсоюзных организаций, которое цитирует местный телеканал RTBF. Сообщается также, что профсоюзы хотят создать рабочую группу с правительством Бельгии для прояснения дальнейшей судьбы предприятия, на котором работает более трех тысяч сотрудников, и от которого зависят еще сотни сотрудников подрядных организаций. В июле сообщалось, что завод автопроизводителя Audi в Брюсселе планирует значительно сократить свой штат, речь может идти и о полной остановке завода уже в феврале 2025 года. Среди причин называли намерение компании прекратить выпуск дорогостоящей модели Q8, которая производилась на данном заводе. Свое решение владельцы компании объясняют отсутствием спроса на электромобили высокого класса в Европе и мире. По данным бельгийских СМИ, новые версии этого автомобиля планируется производить в Мексике и Китае. При этом владеющий маркой Audi автопроизводитель Volkswagen заявил, что не намерен организовывать на бельгийской площадке производство каких-либо других моделей автомобилей. Автомобильная промышленность в Бельгии, как и в других странах ЕС, переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. В настоящее время в стране выпускается около 300 тысяч автомобилей в год, в том числе 57 тысяч на заводе Audi в Брюсселе. При этом в 2000 году в стране производилось ежегодно порядка миллиона автомобилей. В Европейском квартале Брюсселя 16 сентября тысячи демонстрантов вышли на протест связи с планируемым закрытием завода Audi, а также других автомобильных производств в Бельгии на фоне опасений о дальнейшей деиндустриализации Европейского союза.
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audi, автозавод, продажа бизнеса
Экономика, Audi, автозавод, продажа бизнеса
18:59 12.11.2024
 
Audi не смогла найти покупателя для завода в Брюсселе, сообщили профсоюзы

Профсоюзы: дирекция Audi не смогла найти покупателя для завода в Брюсселе

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк% Эмблема Audi
% Эмблема Audi - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Дирекция оказавшегося на грани закрытия завода Audi в столице Бельгии Брюсселе не смогла найти для него покупателя, что может привести к окончательному закрытию предприятия, сообщили во вторник представители профсоюзных организации.
"Дирекция завода констатировала, что больше нет кандидатов на покупку объекта, более подробной информацией мы не обладаем", - говорится в сообщении двух профсоюзных организаций, которое цитирует местный телеканал RTBF.
Сообщается также, что профсоюзы хотят создать рабочую группу с правительством Бельгии для прояснения дальнейшей судьбы предприятия, на котором работает более трех тысяч сотрудников, и от которого зависят еще сотни сотрудников подрядных организаций.
В июле сообщалось, что завод автопроизводителя Audi в Брюсселе планирует значительно сократить свой штат, речь может идти и о полной остановке завода уже в феврале 2025 года. Среди причин называли намерение компании прекратить выпуск дорогостоящей модели Q8, которая производилась на данном заводе. Свое решение владельцы компании объясняют отсутствием спроса на электромобили высокого класса в Европе и мире.
По данным бельгийских СМИ, новые версии этого автомобиля планируется производить в Мексике и Китае. При этом владеющий маркой Audi автопроизводитель Volkswagen заявил, что не намерен организовывать на бельгийской площадке производство каких-либо других моделей автомобилей.
Автомобильная промышленность в Бельгии, как и в других странах ЕС, переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. В настоящее время в стране выпускается около 300 тысяч автомобилей в год, в том числе 57 тысяч на заводе Audi в Брюсселе. При этом в 2000 году в стране производилось ежегодно порядка миллиона автомобилей.
В Европейском квартале Брюсселя 16 сентября тысячи демонстрантов вышли на протест связи с планируемым закрытием завода Audi, а также других автомобильных производств в Бельгии на фоне опасений о дальнейшей деиндустриализации Европейского союза.
*Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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