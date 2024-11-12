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Депутат Рады раскрыл главный страх Зеленского
Депутат Рады раскрыл главный страх Зеленского - 12.11.2024, ПРАЙМ
Депутат Рады раскрыл главный страх Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные боятся проверки целей, на которые были потрачены направленные Западом деньги, рассказал депутат... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:34+0300
2024-11-12T15:34+0300
2024-11-12T15:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные боятся проверки целей, на которые были потрачены направленные Западом деньги, рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале."Больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы начался аудит", - объяснил парламентарий.Он также подчеркнул, что завершение конфликта с Москвой будет означать конец для Зеленского, поскольку большая часть присылаемых союзниками средств иссякнет, а правда о реальных тратах киевской верхушки окажется на поверхности. Именно поэтому, отметил Дубинский, киевский глава будет использовать все возможные способы, чтобы предотвратить окончание конфликта.
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владимир зеленский, украина, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЗАПАД
Депутат Рады раскрыл главный страх Зеленского
Дубинский: Зеленский боится аудита после окончания СВО
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные боятся проверки целей, на которые были потрачены направленные Западом деньги, рассказал
депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.
"Больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы начался аудит", - объяснил парламентарий.
Он также подчеркнул, что завершение конфликта с Москвой будет означать конец для Зеленского, поскольку большая часть присылаемых союзниками средств иссякнет, а правда о реальных тратах киевской верхушки окажется на поверхности. Именно поэтому, отметил Дубинский, киевский глава будет использовать все возможные способы, чтобы предотвратить окончание конфликта.
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