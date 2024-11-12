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Депутат Рады раскрыл главный страх Зеленского

Депутат Рады раскрыл главный страх Зеленского - 12.11.2024, ПРАЙМ

Депутат Рады раскрыл главный страх Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные боятся проверки целей, на которые были потрачены направленные Западом деньги, рассказал депутат... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:34+0300

2024-11-12T15:34+0300

2024-11-12T15:34+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

запад

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его приближенные боятся проверки целей, на которые были потрачены направленные Западом деньги, рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале."Больше всего Зеленский с Ермаком и их шестерками не хотят, чтобы начался аудит", - объяснил парламентарий.Он также подчеркнул, что завершение конфликта с Москвой будет означать конец для Зеленского, поскольку большая часть присылаемых союзниками средств иссякнет, а правда о реальных тратах киевской верхушки окажется на поверхности. Именно поэтому, отметил Дубинский, киевский глава будет использовать все возможные способы, чтобы предотвратить окончание конфликта.

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украина

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владимир зеленский, украина, запад