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Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики
Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики - 12.11.2024, ПРАЙМ
Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики
Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением на 1-3% во вторник после публикации британской и немецкой макростатистики, а также корпоративных новостей,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T20:27+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением на 1-3% во вторник после публикации британской и немецкой макростатистики, а также корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 1,22% - до 8 025,77 пункта, французский CAC 40 - на 2,69%, до 7 226,98 пункта, немецкий DAX - на 2,13%, до 19 033,64 пункта. Безработица в Великобритании в июле-сентябре выросла до 4,3% с уровня июня-августа в 4%, хотя аналитики предполагали ее рост лишь до 4,1%. Кроме того, годовая инфляция в Германии по итогам октября ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. А индекс доверия инвесторов к экономике страны в ноябре снизился сильнее прогноза - до 7,4 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее. Трейдеры также оценивали корпоративные новости, акции Bayer упали в стоимости на 14,5% после публикации отчетности. Чистый убыток компании по итогам девяти месяцев сократился вдвое, однако Bayer понизила прогнозы по выручке сельскохозяйственного подразделения и сегмента безрецептурных препаратов.
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европа, биржевые торги, ftse 100, индекс cac 40, индекс dax
Экономика, ЕВРОПА, биржевые торги, FTSE 100, индекс CAC 40, индекс DAX
Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики
Фондовые биржи Европы снизились на 1-3% после выхода макростатистики
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением на 1-3% во вторник после публикации британской и немецкой макростатистики, а также корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 1,22% - до 8 025,77 пункта, французский CAC 40 - на 2,69%, до 7 226,98 пункта, немецкий DAX - на 2,13%, до 19 033,64 пункта.
Безработица в Великобритании в июле-сентябре выросла до 4,3% с уровня июня-августа в 4%, хотя аналитики предполагали ее рост лишь до 4,1%.
Кроме того, годовая инфляция в Германии по итогам октября ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. А индекс доверия инвесторов к экономике страны в ноябре снизился сильнее прогноза - до 7,4 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее.
Трейдеры также оценивали корпоративные новости, акции Bayer упали в стоимости на 14,5% после публикации отчетности. Чистый убыток компании по итогам девяти месяцев сократился вдвое, однако Bayer понизила прогнозы по выручке сельскохозяйственного подразделения и сегмента безрецептурных препаратов.
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