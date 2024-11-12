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Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики

Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики - 12.11.2024, ПРАЙМ

Фондовые биржи Европы снизились после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением на 1-3% во вторник после публикации британской и немецкой макростатистики, а также корпоративных новостей,... | 12.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением на 1-3% во вторник после публикации британской и немецкой макростатистики, а также корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 1,22% - до 8 025,77 пункта, французский CAC 40 - на 2,69%, до 7 226,98 пункта, немецкий DAX - на 2,13%, до 19 033,64 пункта. Безработица в Великобритании в июле-сентябре выросла до 4,3% с уровня июня-августа в 4%, хотя аналитики предполагали ее рост лишь до 4,1%. Кроме того, годовая инфляция в Германии по итогам октября ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. А индекс доверия инвесторов к экономике страны в ноябре снизился сильнее прогноза - до 7,4 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее. Трейдеры также оценивали корпоративные новости, акции Bayer упали в стоимости на 14,5% после публикации отчетности. Чистый убыток компании по итогам девяти месяцев сократился вдвое, однако Bayer понизила прогнозы по выручке сельскохозяйственного подразделения и сегмента безрецептурных препаратов.

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