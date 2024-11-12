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Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО
Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО - 12.11.2024, ПРАЙМ
Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО
Энтони Блинкен, государственный секретарь США, отправится в Брюссель на встречу с партнерами по НАТО и Европейскому союзу с целью обсуждения поддержки Украины... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:26+0300
2024-11-12T16:26+0300
политика
нато
сша
энтони блинкен
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Энтони Блинкен, государственный секретарь США, отправится в Брюссель на встречу с партнерами по НАТО и Европейскому союзу с целью обсуждения поддержки Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте."Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель для встреч со своими партнерами по НАТО и Европейскому союзу, чтобы обсудить поддержку Украины", - сказано в сообщении.Во время визита в Брюссель госсекретарь США встретится с генсеком НАТО Марком Рютте и примет участие в заседании Североатлантического совета. Заседания Совета проходят в штаб-квартире НАТО по средам и являются традиционным мероприятием на уровне постпредов стран-членов организации.Поездка Блинкена будет первой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Визит состоится 12-13 ноября, после чего Блинкен отправится в Перу и Бразилию на саммиты.
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нато, сша, энтони блинкен
Политика, НАТО, США, Энтони Блинкен
16:26 12.11.2024
 
Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО

Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины после победы Трампа

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Энтони Блинкен, государственный секретарь США, отправится в Брюссель на встречу с партнерами по НАТО и Европейскому союзу с целью обсуждения поддержки Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
"Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель для встреч со своими партнерами по НАТО и Европейскому союзу, чтобы обсудить поддержку Украины", - сказано в сообщении.
Во время визита в Брюссель госсекретарь США встретится с генсеком НАТО Марком Рютте и примет участие в заседании Североатлантического совета. Заседания Совета проходят в штаб-квартире НАТО по средам и являются традиционным мероприятием на уровне постпредов стран-членов организации.
Поездка Блинкена будет первой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Визит состоится 12-13 ноября, после чего Блинкен отправится в Перу и Бразилию на саммиты.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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ПолитикаНАТОСШАЭнтони Блинкен
 
 
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