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Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО

Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО - 12.11.2024, ПРАЙМ

Блинкен посетит Брюссель для обсуждения Украины и встреч с НАТО

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, отправится в Брюссель на встречу с партнерами по НАТО и Европейскому союзу с целью обсуждения поддержки Украины... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:26+0300

2024-11-12T16:26+0300

2024-11-12T16:26+0300

политика

нато

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энтони блинкен

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Энтони Блинкен, государственный секретарь США, отправится в Брюссель на встречу с партнерами по НАТО и Европейскому союзу с целью обсуждения поддержки Украины. Об этом сообщили в Госдепартаменте."Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Брюссель для встреч со своими партнерами по НАТО и Европейскому союзу, чтобы обсудить поддержку Украины", - сказано в сообщении.Во время визита в Брюссель госсекретарь США встретится с генсеком НАТО Марком Рютте и примет участие в заседании Североатлантического совета. Заседания Совета проходят в штаб-квартире НАТО по средам и являются традиционным мероприятием на уровне постпредов стран-членов организации.Поездка Блинкена будет первой после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Визит состоится 12-13 ноября, после чего Блинкен отправится в Перу и Бразилию на саммиты.

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нато, сша, энтони блинкен