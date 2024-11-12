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Заказы Boeing в октябре снизились на три процента к сентябрю
Заказы Boeing в октябре снизились на три процента к сентябрю - 12.11.2024, ПРАЙМ
Заказы Boeing в октябре снизились на три процента к сентябрю
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в октябре получил 63 заказа на самолеты,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T20:11+0300
2024-11-12T20:11+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в октябре получил 63 заказа на самолеты, что на 3,1% меньше показателя сентября, следует из релиза компании. Всего за январь-октябрь компания получила 378 заказов. В октябре Boeing поставил 14 самолетов - в 2,4 раза меньше показателя предыдущего месяца. С начала года компания поставила 305 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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сша, авиастроение, заказы
Экономика, США, авиастроение, заказы
Заказы Boeing в октябре снизились на три процента к сентябрю
Boeing: заказы компании в октябре снизились на 3% к сентябрю, до 63 самолетов
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в октябре получил 63 заказа на самолеты, что на 3,1% меньше показателя сентября, следует из релиза компании.
Всего за январь-октябрь компания получила 378 заказов.
В октябре Boeing поставил 14 самолетов - в 2,4 раза меньше показателя предыдущего месяца. С начала года компания поставила 305 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
СМИ: Boeing справилась с длительными забастовками одним предложением