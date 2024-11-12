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"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США - 12.11.2024, ПРАЙМ
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"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США
"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США
Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС взять ответственность за обеспечение собственной безопасности и не оборачиваться на результаты... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T16:42+0300
2024-11-12T16:42+0300
политика
жозеп боррель
ес
сша
выборы в сша
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС взять ответственность за обеспечение собственной безопасности и не оборачиваться на результаты президентских выборов в США. "Европа в опасности, и европейцы должны взять ответственность. Мы не можем каждые четыре года зависеть от настроения выборов в США ", - подчеркнул Боррель в интервью испанскому изданию Pais.Он также подчеркнул, что европейская обороноспособность стала одной из ключевых тем из-за российско-украинского конфликта. Так, глава евродипломатии отметил, что внутренние дела страны могут решать самостоятельно, однако в вопросах обороны необходимо действовать сообща.
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жозеп боррель, ес, сша, выборы в сша
Политика, Жозеп Боррель, ЕС, США, выборы в США
16:42 12.11.2024
 
"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США

Боррель призвал Европу взять за себя ответственность и не зависеть от американских выборов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС взять ответственность за обеспечение собственной безопасности и не оборачиваться на результаты президентских выборов в США.
"Европа в опасности, и европейцы должны взять ответственность. Мы не можем каждые четыре года зависеть от настроения выборов в США ", - подчеркнул Боррель в интервью испанскому изданию Pais.
Он также подчеркнул, что европейская обороноспособность стала одной из ключевых тем из-за российско-украинского конфликта. Так, глава евродипломатии отметил, что внутренние дела страны могут решать самостоятельно, однако в вопросах обороны необходимо действовать сообща.
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ПолитикаЖозеп БоррельЕССШАвыборы в США
 
 
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