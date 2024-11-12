https://1prime.ru/20241112/borrel-852769567.html

"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США

"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Каждые четыре года": Боррель призвал Евросоюз перестать зависеть от США

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС взять ответственность за обеспечение собственной безопасности и не оборачиваться на результаты... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:42+0300

2024-11-12T16:42+0300

2024-11-12T16:42+0300

политика

жозеп боррель

ес

сша

выборы в сша

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС взять ответственность за обеспечение собственной безопасности и не оборачиваться на результаты президентских выборов в США. "Европа в опасности, и европейцы должны взять ответственность. Мы не можем каждые четыре года зависеть от настроения выборов в США ", - подчеркнул Боррель в интервью испанскому изданию Pais.Он также подчеркнул, что европейская обороноспособность стала одной из ключевых тем из-за российско-украинского конфликта. Так, глава евродипломатии отметил, что внутренние дела страны могут решать самостоятельно, однако в вопросах обороны необходимо действовать сообща.

https://1prime.ru/20241112/britaniya-852769428.html

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жозеп боррель, ес, сша, выборы в сша