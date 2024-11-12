https://1prime.ru/20241112/borrel-852770266.html

Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву

Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву - 12.11.2024, ПРАЙМ

Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал удовлетворение тем, что он смог "снять табу" с предоставления Украине оружия, которое, в том числе, было использовано | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T17:01+0300

2024-11-12T17:01+0300

2024-11-12T17:01+0300

вооружения

ес

украина

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал удовлетворение тем, что он смог "снять табу" с предоставления Украине оружия, которое, в том числе, было использовано для нападения на мирных жителей Донбасса и Белгорода. Об этом он заявил газете El Pais."Я доволен тем, что мне удалось устранить табу ЕС на финансирование военной помощи (Украине - ред.)... И это произошло, поскольку я достаточно энергично это предлагал", - рассказал он в беседе с газетой.Боррель отметил, что он был достаточно решителен в предложении финансирования военной помощи для Украины, и когда его команда предложила план выделения определенной суммы денег, он поручил приписать к этой сумме "еще два ноля".Российский посол по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что с начала 2024 года от обстрелов украинских боевиков пострадали более 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из которых 718 погибли.

https://1prime.ru/20241111/borrel-852738958.html

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ес, украина, жозеп боррель