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Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву
Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву - 12.11.2024, ПРАЙМ
Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал удовлетворение тем, что он смог "снять табу" с предоставления Украине оружия, которое, в том числе, было использовано | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T17:01+0300
2024-11-12T17:01+0300
вооружения
ес
украина
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал удовлетворение тем, что он смог "снять табу" с предоставления Украине оружия, которое, в том числе, было использовано для нападения на мирных жителей Донбасса и Белгорода. Об этом он заявил газете El Pais."Я доволен тем, что мне удалось устранить табу ЕС на финансирование военной помощи (Украине - ред.)... И это произошло, поскольку я достаточно энергично это предлагал", - рассказал он в беседе с газетой.Боррель отметил, что он был достаточно решителен в предложении финансирования военной помощи для Украины, и когда его команда предложила план выделения определенной суммы денег, он поручил приписать к этой сумме "еще два ноля".Российский посол по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что с начала 2024 года от обстрелов украинских боевиков пострадали более 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из которых 718 погибли.
https://1prime.ru/20241111/borrel-852738958.html
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ес, украина, жозеп боррель
Вооружения, ЕС, УКРАИНА, Жозеп Боррель
17:01 12.11.2024
 
Боррель рассказал, на что ему пришлось пойти ради поставок оружия Киеву

Боррель похвастался, что изменил правила ЕС ради поставок оружия Киеву

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал удовлетворение тем, что он смог "снять табу" с предоставления Украине оружия, которое, в том числе, было использовано для нападения на мирных жителей Донбасса и Белгорода. Об этом он заявил газете El Pais.
"Я доволен тем, что мне удалось устранить табу ЕС на финансирование военной помощи (Украине - ред.)... И это произошло, поскольку я достаточно энергично это предлагал", - рассказал он в беседе с газетой.
Боррель отметил, что он был достаточно решителен в предложении финансирования военной помощи для Украины, и когда его команда предложила план выделения определенной суммы денег, он поручил приписать к этой сумме "еще два ноля".
Российский посол по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что с начала 2024 года от обстрелов украинских боевиков пострадали более 4,7 тысячи мирных жителей российских регионов, из которых 718 погибли.
Жозеп Боррель
Боррель пожаловался, что не все жители ЕС понимают финансирование Украины
Вчера, 16:06
 
ВооруженияЕСУКРАИНАЖозеп Боррель
 
 
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