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Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Киев - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Киев
Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Киев - 12.11.2024, ПРАЙМ
Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Киев
Евросоюзу требуется принципиальное решение, будет ли он продолжать поддерживать Украину при любом возможном сценарии, заявил покидающий в конце текущего месяца... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T22:20+0300
2024-11-12T22:30+0300
политика
ес
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Евросоюзу требуется принципиальное решение, будет ли он продолжать поддерживать Украину при любом возможном сценарии, заявил покидающий в конце текущего месяца свой пост глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, посетивший Киев и Варшаву для обсуждения продолжения поддержки Украины на фоне неопределенности планов новой администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа. Цитаты из сделанных Боррелем в Варшаве заявлений привела внешнеполитическая служба ЕС.Боррель все последнее время выступал против мирных переговоров между Киевом и Москвой, настаивая на реализации так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского и продолжении накачивания Украины оружием западного производства. Он также активно поддерживает идею о разрешении ВСУ наносить удары оружием западного производства по российской территории. Глава дипломатии ЕС считает, что в мире сложилась новая дипломатическая ситуация, которая отмечена тем фактом, что появился новый сценарий с участием нового американского президента. Он считает, что это создает ситуацию, при которой "американцы, с одной стороны, и европейцы — с другой, должны принять для себя решение о том, продолжать ли поддерживать Украину в противостоянии агрессии России". Он сообщил, что на предстоящих заседаниях глав МИД и минобороны стран ЕС 18 и 19 ноября поставит перед министрами вопрос о том, "каковы последствия будущего решения США о том, продолжать или нет поддерживать Украину" и "как европейцы могут ответить на эту ситуацию". Боррель призвал избегать ситуации, когда США действуют, а европейцы только реагируют на это. "Мы должны взять на себя свою долю ответственности. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться", — заявил он и отметил, что специально заехал в Варшаву после визита в Киев, так как эта страна считается в союзе "наиболее решительной сторонницей помощи Украине", и он хотел обсудить с польскими властями, как можно убедить министров других государств в необходимости продолжать поддержку Украины во что бы то ни стало для Европы. Ранее Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен направился в Брюссель, чтобы обсудить с ЕС и НАТО перспективы поддержки Киева.
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ес, жозеп боррель, поддержка украины, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, поддержка Украины, США, Дональд Трамп
22:20 12.11.2024 (обновлено: 22:30 12.11.2024)
 
Боррель призвал ЕС решить, продолжать ли поддерживать Киев

Боррель: в ЕС должны решить, поддерживать ли Киев при любом сценарии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Евросоюзу требуется принципиальное решение, будет ли он продолжать поддерживать Украину при любом возможном сценарии, заявил покидающий в конце текущего месяца свой пост глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, посетивший Киев и Варшаву для обсуждения продолжения поддержки Украины на фоне неопределенности планов новой администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа. Цитаты из сделанных Боррелем в Варшаве заявлений привела внешнеполитическая служба ЕС.
Боррель все последнее время выступал против мирных переговоров между Киевом и Москвой, настаивая на реализации так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского и продолжении накачивания Украины оружием западного производства. Он также активно поддерживает идею о разрешении ВСУ наносить удары оружием западного производства по российской территории.
Глава дипломатии ЕС считает, что в мире сложилась новая дипломатическая ситуация, которая отмечена тем фактом, что появился новый сценарий с участием нового американского президента. Он считает, что это создает ситуацию, при которой "американцы, с одной стороны, и европейцы — с другой, должны принять для себя решение о том, продолжать ли поддерживать Украину в противостоянии агрессии России".
Он сообщил, что на предстоящих заседаниях глав МИД и минобороны стран ЕС 18 и 19 ноября поставит перед министрами вопрос о том, "каковы последствия будущего решения США о том, продолжать или нет поддерживать Украину" и "как европейцы могут ответить на эту ситуацию".
Боррель призвал избегать ситуации, когда США действуют, а европейцы только реагируют на это.
"Мы должны взять на себя свою долю ответственности. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться", — заявил он и отметил, что специально заехал в Варшаву после визита в Киев, так как эта страна считается в союзе "наиболее решительной сторонницей помощи Украине", и он хотел обсудить с польскими властями, как можно убедить министров других государств в необходимости продолжать поддержку Украины во что бы то ни стало для Европы.
Ранее Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен направился в Брюссель, чтобы обсудить с ЕС и НАТО перспективы поддержки Киева.
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