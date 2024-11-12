https://1prime.ru/20241112/britaniya-852769428.html

СМИ узнали о заседаниях кабмина Британии из-за угрозы применения Россией ЯО

СМИ узнали о заседаниях кабмина Британии из-за угрозы применения Россией ЯО - 12.11.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о заседаниях кабмина Британии из-за угрозы применения Россией ЯО

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс проводила совещания в связи с предполагаемой угрозой применения Россией ядерного оружия в рамках СВО, передает... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T16:35+0300

2024-11-12T16:35+0300

2024-11-12T16:35+0300

политика

россия

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ядерное оружие

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс проводила совещания в связи с предполагаемой угрозой применения Россией ядерного оружия в рамках СВО, передает издание The Sun."Госпожа Трасс проводила "множество часов, изучая погодные данные спутников и направления ветров" из страха, что "неподходящие погодные условия" могли привести к "прямому воздействию (ядерных - ред.) осадков на Британию", - приводит таблоид обновленную биографию экс-премьера.Согласно книге Боба Вудворда "Война", США, основываясь на разведывательных данных 2022 года, рассматривали вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на 50%. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес прилетел в Вашингтон, чтобы обсудить кризисную ситуацию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "нагнетают страхи" относительно российской ядерной угрозы, тем самым создавая стратегические риски. Она также напомнила, что российское руководство неоднократно заявляло о отсутствии необходимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине.

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россия, великобритания, ядерное оружие