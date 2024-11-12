https://1prime.ru/20241112/conviasa-852766169.html

Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки

Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки - 12.11.2024, ПРАЙМ

Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки

Россия готова разрешить венесуэльской авиакомпании Conviasa делать остановку в Москве при полетах в китайский Гуанчжоу и обсуждает увеличение рейсов с этой... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:24+0300

2024-11-12T15:24+0300

2024-11-12T15:24+0300

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венесуэла

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия готова разрешить венесуэльской авиакомпании Conviasa делать остановку в Москве при полетах в китайский Гуанчжоу и обсуждает увеличение рейсов с этой страной в целом, следует из сообщения Минтранса РФ. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин по видеосвязи провел переговоры с министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом. Один из вопросов повестки - увеличение турпотока в Венесуэлу. В 2023 году перевезено почти 29,5 тысячи пассажиров, за 9 месяцев этого года - свыше 21,3 тысячи. Прямые рейсы осуществляют две авиакомпании: российская "Северный Ветер" (Nordwind) и венесуэльская Conviasa. "Есть планы по увеличению рейсов - в случае полноценной загрузки российских воздушных судов. На встрече обсудили вопросы наземного обслуживания авиакомпании в аэропорту Порламар. В отношении Conviasa российская сторона выразила готовность предоставить авиакомпании права пятой свободы воздуха для выполнения полетов из Каракаса и Гаваны в Гуанчжоу с остановкой в Москве до конца сезона расписания ИАТА "Зима 2024/2025", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Пятая свобода дает авиакомпании возможность совершать полеты между двумя иностранными государствами при рейсах из или в свою страну.

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россия, венесуэла, москва, транзит, авиаперевозки