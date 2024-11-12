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Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки
Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки - 12.11.2024, ПРАЙМ
Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки
Россия готова разрешить венесуэльской авиакомпании Conviasa делать остановку в Москве при полетах в китайский Гуанчжоу и обсуждает увеличение рейсов с этой... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:24+0300
2024-11-12T15:24+0300
россия
венесуэла
москва
транзит
авиаперевозки
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия готова разрешить венесуэльской авиакомпании Conviasa делать остановку в Москве при полетах в китайский Гуанчжоу и обсуждает увеличение рейсов с этой страной в целом, следует из сообщения Минтранса РФ. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин по видеосвязи провел переговоры с министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом. Один из вопросов повестки - увеличение турпотока в Венесуэлу. В 2023 году перевезено почти 29,5 тысячи пассажиров, за 9 месяцев этого года - свыше 21,3 тысячи. Прямые рейсы осуществляют две авиакомпании: российская "Северный Ветер" (Nordwind) и венесуэльская Conviasa. "Есть планы по увеличению рейсов - в случае полноценной загрузки российских воздушных судов. На встрече обсудили вопросы наземного обслуживания авиакомпании в аэропорту Порламар. В отношении Conviasa российская сторона выразила готовность предоставить авиакомпании права пятой свободы воздуха для выполнения полетов из Каракаса и Гаваны в Гуанчжоу с остановкой в Москве до конца сезона расписания ИАТА "Зима 2024/2025", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Пятая свобода дает авиакомпании возможность совершать полеты между двумя иностранными государствами при рейсах из или в свою страну.
https://1prime.ru/20241111/rosaviatsiya-852746647.html
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россия, венесуэла, москва, транзит, авиаперевозки
РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА, транзит, авиаперевозки
15:24 12.11.2024
 
Россия готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки

Минтранс: РФ готова разрешить венесуэльской Conviasa транзитные посадки в Москве

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия готова разрешить венесуэльской авиакомпании Conviasa делать остановку в Москве при полетах в китайский Гуанчжоу и обсуждает увеличение рейсов с этой страной в целом, следует из сообщения Минтранса РФ.
Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин по видеосвязи провел переговоры с министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом. Один из вопросов повестки - увеличение турпотока в Венесуэлу. В 2023 году перевезено почти 29,5 тысячи пассажиров, за 9 месяцев этого года - свыше 21,3 тысячи. Прямые рейсы осуществляют две авиакомпании: российская "Северный Ветер" (Nordwind) и венесуэльская Conviasa.
"Есть планы по увеличению рейсов - в случае полноценной загрузки российских воздушных судов. На встрече обсудили вопросы наземного обслуживания авиакомпании в аэропорту Порламар. В отношении Conviasa российская сторона выразила готовность предоставить авиакомпании права пятой свободы воздуха для выполнения полетов из Каракаса и Гаваны в Гуанчжоу с остановкой в Москве до конца сезона расписания ИАТА "Зима 2024/2025", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Пятая свобода дает авиакомпании возможность совершать полеты между двумя иностранными государствами при рейсах из или в свою страну.
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль авиакомпаний
Вчера, 19:53
 
РОССИЯВЕНЕСУЭЛАМОСКВАтранзитавиаперевозки
 
 
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