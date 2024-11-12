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Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России

Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России - 12.11.2024, ПРАЙМ

Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России

Нужно сделать все необходимое, чтобы усыновленных детей не вывозили из России, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T15:09+0300

2024-11-12T15:09+0300

2024-11-12T15:10+0300

усыновление

вячеслав володин

госдума

лгбт-пропаганда

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нужно сделать все необходимое, чтобы усыновленных детей не вывозили из России, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола."Сегодняшнее решение, думаю, приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране. Там, где их защитят, там, где придут на помощь, для этого сейчас есть все", - отметил он в ходе пленарного заседания Думы.Он также рассказал, что с 1993 года за пределы страны были вывезены более 102,4 тысячи усыновленных и взятых под опеку детей, однако за последнее время государство сделало все возможное, чтобы изменить ситуацию. Самой большой проблемой в текущих реалиях Володин назвал неосведомленность о судьбе детей, которые были вывезены из России в страны, законодательство которых противоречит российским нормам. В качестве примера председатель привел Штаты, законы которых позволяют уже с 6 лет проводить гормональную терапию, а с 8 делать хирургические операции по смене пола.

https://1prime.ru/20241112/gosduma-852762925.html

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усыновление, вячеслав володин, госдума, лгбт-пропаганда