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Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России
Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России - 12.11.2024, ПРАЙМ
Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России
Нужно сделать все необходимое, чтобы усыновленных детей не вывозили из России, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:09+0300
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усыновление
вячеслав володин
госдума
лгбт-пропаганда
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нужно сделать все необходимое, чтобы усыновленных детей не вывозили из России, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола."Сегодняшнее решение, думаю, приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране. Там, где их защитят, там, где придут на помощь, для этого сейчас есть все", - отметил он в ходе пленарного заседания Думы.Он также рассказал, что с 1993 года за пределы страны были вывезены более 102,4 тысячи усыновленных и взятых под опеку детей, однако за последнее время государство сделало все возможное, чтобы изменить ситуацию. Самой большой проблемой в текущих реалиях Володин назвал неосведомленность о судьбе детей, которые были вывезены из России в страны, законодательство которых противоречит российским нормам. В качестве примера председатель привел Штаты, законы которых позволяют уже с 6 лет проводить гормональную терапию, а с 8 делать хирургические операции по смене пола.
https://1prime.ru/20241112/gosduma-852762925.html
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усыновление, вячеслав володин, госдума, лгбт-пропаганда
Усыновление, Вячеслав Володин, Госдума, ЛГБТ-пропаганда
15:09 12.11.2024 (обновлено: 15:10 12.11.2024)
 
Володин объяснил, почему усыновленные дети должны оставаться в России

Володин: необходимо сделать всё, чтобы усыновленных детей не вывозили из России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Нужно сделать все необходимое, чтобы усыновленных детей не вывозили из России, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
"Сегодняшнее решение, думаю, приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране. Там, где их защитят, там, где придут на помощь, для этого сейчас есть все", - отметил он в ходе пленарного заседания Думы.
Он также рассказал, что с 1993 года за пределы страны были вывезены более 102,4 тысячи усыновленных и взятых под опеку детей, однако за последнее время государство сделало все возможное, чтобы изменить ситуацию.
Самой большой проблемой в текущих реалиях Володин назвал неосведомленность о судьбе детей, которые были вывезены из России в страны, законодательство которых противоречит российским нормам. В качестве примера председатель привел Штаты, законы которых позволяют уже с 6 лет проводить гормональную терапию, а с 8 делать хирургические операции по смене пола.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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14:27
 
УсыновлениеВячеслав ВолодинГосдумаЛГБТ-пропаганда
 
 
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