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Китай готов повышать уровень стратегического доверия с РФ, заявил Ван И
Китай готов повышать уровень стратегического доверия с РФ, заявил Ван И - 12.11.2024, ПРАЙМ
Китай готов повышать уровень стратегического доверия с РФ, заявил Ван И
Пекин готов к усилению координации с Москвой по вопросам защиты интересов государств и их развития, отметил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T08:35+0300
2024-11-12T08:35+0300
2024-11-12T08:36+0300
политика
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ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Пекин готов к усилению координации с Москвой по вопросам защиты интересов государств и их развития, отметил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. "В этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались трижды в этом году и достигли целого ряда стратегических договоренностей", - подчеркнул дипломат. По заявлению главы китайского МИД, консультации по стратегической безопасности между государствами являются важной платформой для коммуникации и развития дипломатических отношений.Ва И заявил о готовности к дальнейшей работе с российскими коллегами по укреплению координации стратегических вопросов, а также повышению уровня взаимного стратегического доверия и развития сотрудничества в этой сфере.
https://1prime.ru/20241112/interesy-852750487.html
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ван и, россия, китай
Политика, Ван И, РОССИЯ, КИТАЙ
Китай готов повышать уровень стратегического доверия с РФ, заявил Ван И
Ван И: Китай готов повышать уровень стратегического взаимного доверия с Россией
ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Пекин готов к усилению координации с Москвой по вопросам защиты интересов государств и их развития, отметил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.
"В этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались трижды в этом году и достигли целого ряда стратегических договоренностей", - подчеркнул дипломат.
По заявлению главы китайского МИД, консультации по стратегической безопасности между государствами являются важной платформой для коммуникации и развития дипломатических отношений.
Ва И заявил о готовности к дальнейшей работе с российскими коллегами по укреплению координации стратегических вопросов, а также повышению уровня взаимного стратегического доверия и развития сотрудничества в этой сфере.
МИД: Россия и Китай создали новую модель отношений между крупными странами