https://1prime.ru/20241112/doverie-852750724.html

Китай готов повышать уровень стратегического доверия с РФ, заявил Ван И

Китай готов повышать уровень стратегического доверия с РФ, заявил Ван И - 12.11.2024, ПРАЙМ

Китай готов повышать уровень стратегического доверия с РФ, заявил Ван И

Пекин готов к усилению координации с Москвой по вопросам защиты интересов государств и их развития, отметил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T08:35+0300

2024-11-12T08:35+0300

2024-11-12T08:36+0300

политика

ван и

россия

китай

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ПЕКИН, 12 ноя - ПРАЙМ. Пекин готов к усилению координации с Москвой по вопросам защиты интересов государств и их развития, отметил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе консультаций по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. "В этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались трижды в этом году и достигли целого ряда стратегических договоренностей", - подчеркнул дипломат. По заявлению главы китайского МИД, консультации по стратегической безопасности между государствами являются важной платформой для коммуникации и развития дипломатических отношений.Ва И заявил о готовности к дальнейшей работе с российскими коллегами по укреплению координации стратегических вопросов, а также повышению уровня взаимного стратегического доверия и развития сотрудничества в этой сфере.

https://1prime.ru/20241112/interesy-852750487.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ван и, россия, китай