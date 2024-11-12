https://1prime.ru/20241112/dzhonson-852778769.html
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон - 12.11.2024, ПРАЙМ
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон
Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T21:47+0300
2024-11-12T21:47+0300
2024-11-12T21:47+0300
политика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование Киева, заявил в интервью телеканалу GB News бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах."Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", — привел телеканал слова Джонсона. Экс-премьер также заявил, что поддержка Киева представляет "хорошие инвестиции", так как в противном случае Европе якобы придется столкнуться с еще большей угрозой, в частности для Грузии и прибалтийских государств. По мнению Джонсона, последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, и в Южно-Китайском море.
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великобритания, борис джонсон, украина, сша, дональд трамп, поддержка украины
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Борис Джонсон, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, поддержка Украины
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон
Джонсон: Британия может направить войска на Украину, если Трамп урежет помощь
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование Киева, заявил в интервью телеканалу GB News бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах.
"Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", — привел телеканал слова Джонсона.
Экс-премьер также заявил, что поддержка Киева представляет "хорошие инвестиции", так как в противном случае Европе якобы придется столкнуться с еще большей угрозой, в частности для Грузии и прибалтийских государств.
По мнению Джонсона, последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, и в Южно-Китайском море.
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