https://1prime.ru/20241112/dzhonson-852778769.html

Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон

Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон - 12.11.2024, ПРАЙМ

Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон

Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T21:47+0300

2024-11-12T21:47+0300

2024-11-12T21:47+0300

политика

великобритания

борис джонсон

украина

сша

дональд трамп

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84204/11/842041196_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_271ecd2b2ebd3ad0852ce874f907a0fa.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование Киева, заявил в интервью телеканалу GB News бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах."Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", — привел телеканал слова Джонсона. Экс-премьер также заявил, что поддержка Киева представляет "хорошие инвестиции", так как в противном случае Европе якобы придется столкнуться с еще большей угрозой, в частности для Грузии и прибалтийских государств. По мнению Джонсона, последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, и в Южно-Китайском море.

https://1prime.ru/20241112/britaniya-852769428.html

великобритания

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, борис джонсон, украина, сша, дональд трамп, поддержка украины