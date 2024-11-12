Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241112/dzhonson-852778769.html
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон - 12.11.2024, ПРАЙМ
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон
Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T21:47+0300
2024-11-12T21:47+0300
политика
великобритания
борис джонсон
украина
сша
дональд трамп
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/11/842041196_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_271ecd2b2ebd3ad0852ce874f907a0fa.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование Киева, заявил в интервью телеканалу GB News бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах."Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", — привел телеканал слова Джонсона. Экс-премьер также заявил, что поддержка Киева представляет "хорошие инвестиции", так как в противном случае Европе якобы придется столкнуться с еще большей угрозой, в частности для Грузии и прибалтийских государств. По мнению Джонсона, последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, и в Южно-Китайском море.
https://1prime.ru/20241112/britaniya-852769428.html
великобритания
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84204/11/842041196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d3c1312397b2023a3595cd10fa8f2de6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, борис джонсон, украина, сша, дональд трамп, поддержка украины
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Борис Джонсон, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, поддержка Украины
21:47 12.11.2024
 
Британия может направить войска на Украину, заявил Джонсон

Джонсон: Британия может направить войска на Украину, если Трамп урежет помощь

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Великобритания может направить свои войска на Украину, если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп, решит сократить финансирование Киева, заявил в интервью телеканалу GB News бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, занимавший свой пост в 2019-2022 годах.
"Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину", — привел телеканал слова Джонсона.
Экс-премьер также заявил, что поддержка Киева представляет "хорошие инвестиции", так как в противном случае Европе якобы придется столкнуться с еще большей угрозой, в частности для Грузии и прибалтийских государств.
По мнению Джонсона, последствия поражения Украины будут ощущаться и в Тихоокеанском регионе, и в Южно-Китайском море.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
СМИ узнали о заседаниях кабмина Британии из-за угрозы применения Россией ЯО
16:35
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯБорис ДжонсонУКРАИНАСШАДональд Трампподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала