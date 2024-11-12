https://1prime.ru/20241112/ekonomika-852751286.html

"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа

"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ

"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа

Экономическая политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к укреплению доллара, что может иметь серьезные последствия для остального... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T09:05+0300

2024-11-12T09:05+0300

2024-11-12T09:05+0300

экономика

сша

дональд трамп

доллар

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Экономическая политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к укреплению доллара, что может иметь серьезные последствия для остального мира, предупреждает журнал The Economist."Пока неясно, какие именно части своей экономической программы господин Трамп захочет — и сможет — реализовать. Но рост на американских фондовых рынках дает подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы (индекс S & P 500, индекс крупных американских компаний, побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября)", — сказано в публикации.Отмечается, что рост дефицита и инфляции может заставить Федеральную резервную систему США поддерживать высокие процентные ставки. Это может привести к ухудшению перспектив мировой экономики, так как инвесторы, в поисках безопасных активов, будут инвестировать в доллар и облигации США.Сильный доллар наносит ущерб отечественным производителям из-за высоких процентных ставок, но влиять на него нелегко, даже для Трампа, заключили авторы материала.

https://1prime.ru/20241112/sanktsii-852751021.html

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сша, дональд трамп, доллар