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"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241112/ekonomika-852751286.html
"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа
"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа - 12.11.2024, ПРАЙМ
"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа
Экономическая политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к укреплению доллара, что может иметь серьезные последствия для остального... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T09:05+0300
2024-11-12T09:05+0300
экономика
сша
дональд трамп
доллар
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Экономическая политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к укреплению доллара, что может иметь серьезные последствия для остального мира, предупреждает журнал The Economist."Пока неясно, какие именно части своей экономической программы господин Трамп захочет — и сможет — реализовать. Но рост на американских фондовых рынках дает подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы (индекс S &amp; P 500, индекс крупных американских компаний, побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября)", — сказано в публикации.Отмечается, что рост дефицита и инфляции может заставить Федеральную резервную систему США поддерживать высокие процентные ставки. Это может привести к ухудшению перспектив мировой экономики, так как инвесторы, в поисках безопасных активов, будут инвестировать в доллар и облигации США.Сильный доллар наносит ущерб отечественным производителям из-за высоких процентных ставок, но влиять на него нелегко, даже для Трампа, заключили авторы материала.
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сша, дональд трамп, доллар
Экономика, США, Дональд Трамп, доллар
09:05 12.11.2024
 
"Потрясет весь мир": на Западе назвали последствия одного решения Трампа

The Economist: политика Трампа потрясет весь мир из-за колебаний курса доллара

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Экономическая политика новоизбранного президента США Дональда Трампа может привести к укреплению доллара, что может иметь серьезные последствия для остального мира, предупреждает журнал The Economist.
"Пока неясно, какие именно части своей экономической программы господин Трамп захочет — и сможет — реализовать. Но рост на американских фондовых рынках дает подсказки относительно того, чего ожидают инвесторы (индекс S & P 500, индекс крупных американских компаний, побил последовательные рекорды 6, 7 и 8 ноября)", — сказано в публикации.
Отмечается, что рост дефицита и инфляции может заставить Федеральную резервную систему США поддерживать высокие процентные ставки. Это может привести к ухудшению перспектив мировой экономики, так как инвесторы, в поисках безопасных активов, будут инвестировать в доллар и облигации США.
Сильный доллар наносит ущерб отечественным производителям из-за высоких процентных ставок, но влиять на него нелегко, даже для Трампа, заключили авторы материала.
!Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
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ЭкономикаСШАДональд Трампдоллар
 
 
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