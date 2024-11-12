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Мишустин призвал адаптировать экономику России к новым возможностям - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин призвал адаптировать экономику России к новым возможностям
Мишустин призвал адаптировать экономику России к новым возможностям - 12.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал адаптировать экономику России к новым возможностям
Необходимо адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:14+0300
2024-11-12T15:14+0300
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимо адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной формированию Единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Как сообщил Мишустин, план по достижению национальных целей свяжет 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты" и инвестиционные программы госкорпораций. По словам председателя правительства, это будет современный цифровой интерфейс, предназначенный для мониторинга выполнения семи стратегических задач, поставленных главой государства. В плане по достижению национальных целей должны быть учтены все инструменты государственной политики, подчеркнул Мишстин. В него будет включен полный спектр доступных возможностей, вовлечены необходимые участники, а также будет подготовлена гибкая цифровая модель управления. "При этом надо принять во внимание множество факторов. В том числе и продолжающееся давление недружественных стран, которые стремятся сдержать наше развитие. Речь и о глобальных переменах, которые сегодня происходят в мире. Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, РОССИЯ
15:14 12.11.2024
 
Мишустин призвал адаптировать экономику России к новым возможностям

Мишустин: необходимо адаптировать российскую экономику к новым возможностям

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Необходимо адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной формированию Единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.
Как сообщил Мишустин, план по достижению национальных целей свяжет 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты" и инвестиционные программы госкорпораций. По словам председателя правительства, это будет современный цифровой интерфейс, предназначенный для мониторинга выполнения семи стратегических задач, поставленных главой государства.
В плане по достижению национальных целей должны быть учтены все инструменты государственной политики, подчеркнул Мишстин. В него будет включен полный спектр доступных возможностей, вовлечены необходимые участники, а также будет подготовлена гибкая цифровая модель управления.
"При этом надо принять во внимание множество факторов. В том числе и продолжающееся давление недружественных стран, которые стремятся сдержать наше развитие. Речь и о глобальных переменах, которые сегодня происходят в мире. Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаМихаил МишустинРОССИЯ
 
 
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