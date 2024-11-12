https://1prime.ru/20241112/energoeffektivnost-852762181.html
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент - 12.11.2024, ПРАЙМ
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент
Рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, при том, что имелась договоренность о годовом темпе роста данного показателя до 4%, заявил... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:18+0300
2024-11-12T14:18+0300
2024-11-12T14:18+0300
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энергоэффективность
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БАКУ, 12 ноя – ПРАЙМ. Рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, при том, что имелась договоренность о годовом темпе роста данного показателя до 4%, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. "Мы договорились об увеличении годового темпа роста глобальной энергоэффективности с 2% до 4%. Однако, глядя на цифры этого года, рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, что вдвое меньше показателя десятилетней давности… Финансирование имеет важное значение в борьбе с изменением климата", - сказал Бироль на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности" в Баку в рамках 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Сессия проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
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мэа, энергоэффективность, мировая энергетика
Энергетика, МЭА, Энергоэффективность, мировая энергетика
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент
МЭА: рост глобальной энергоэффективности в 2024 г составил 1% из необходимых 4%
БАКУ, 12 ноя – ПРАЙМ. Рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, при том, что имелась договоренность о годовом темпе роста данного показателя до 4%, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
"Мы договорились об увеличении годового темпа роста глобальной энергоэффективности с 2% до 4%. Однако, глядя на цифры этого года, рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, что вдвое меньше показателя десятилетней давности… Финансирование имеет важное значение в борьбе с изменением климата", - сказал Бироль на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности" в Баку в рамках 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
Сессия проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
ООН: инвестиции в чистую энергетику составят 2 триллиона долларов