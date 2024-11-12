Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241112/energoeffektivnost-852762181.html
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент - 12.11.2024, ПРАЙМ
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент
Рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, при том, что имелась договоренность о годовом темпе роста данного показателя до 4%, заявил... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:18+0300
2024-11-12T14:18+0300
энергетика
мэа
энергоэффективность
мировая энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_0:52:960:592_1920x0_80_0_0_58e4ae2af09cdb4e4546a411f53887fd.jpg
БАКУ, 12 ноя – ПРАЙМ. Рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, при том, что имелась договоренность о годовом темпе роста данного показателя до 4%, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль. "Мы договорились об увеличении годового темпа роста глобальной энергоэффективности с 2% до 4%. Однако, глядя на цифры этого года, рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, что вдвое меньше показателя десятилетней давности… Финансирование имеет важное значение в борьбе с изменением климата", - сказал Бироль на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности" в Баку в рамках 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Сессия проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20241111/oon-852728020.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_52:0:909:643_1920x0_80_0_0_18f796955809b5ba010f940c6becd9f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мэа, энергоэффективность, мировая энергетика
Энергетика, МЭА, Энергоэффективность, мировая энергетика
14:18 12.11.2024
 
Глобальная энергоэффективность в 2024 году выросла на один процент

МЭА: рост глобальной энергоэффективности в 2024 г составил 1% из необходимых 4%

© пресс-служба "Россетей"«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
© пресс-служба "Россетей"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАКУ, 12 ноя – ПРАЙМ. Рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, при том, что имелась договоренность о годовом темпе роста данного показателя до 4%, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
"Мы договорились об увеличении годового темпа роста глобальной энергоэффективности с 2% до 4%. Однако, глядя на цифры этого года, рост глобальной энергоэффективности составляет всего 1%, что вдвое меньше показателя десятилетней давности… Финансирование имеет важное значение в борьбе с изменением климата", - сказал Бироль на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для утроения использования возобновляемой энергии и удвоения энергоэффективности" в Баку в рамках 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
Сессия проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в частности, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС (ООН) - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
ООН: инвестиции в чистую энергетику составят 2 триллиона долларов
Вчера, 11:39
 
ЭнергетикаМЭАЭнергоэффективностьмировая энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала