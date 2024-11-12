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FT: в ЕС переживают, что их исключат из урегулирования по Украине
FT: в ЕС переживают, что их исключат из урегулирования по Украине - 12.11.2024, ПРАЙМ
FT: в ЕС переживают, что их исключат из урегулирования по Украине
Европейские чиновники опасаются, что они могут быть исключены из переговоров по урегулированию на Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T10:01+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Европейские чиновники опасаются, что они могут быть исключены из переговоров по урегулированию на Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп возьмет на себя инициативу, сообщает Financial Times."Европейские официальные лица тем временем обеспокоены о том, что их могут исключить из переговоров под руководством Трампа, что лишит их рычагов давления на возможное урегулирование, которое может определить безопасность континента в среднесрочной перспективе", - сказано в публикации.Помимо этого, европейские и украинские чиновники также волнуются, что Трамп может склонить Киев подписать мирное соглашение с Россией в короткие сроки.Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил мирные инициативы для урегулирования украинского кризиса, однако Киев от них отказался.
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украина, сша
FT: в ЕС переживают, что их исключат из урегулирования по Украине
FT: в ЕС переживают, что их исключат из урегулирования по Украине под руководством Трампа
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Европейские чиновники опасаются, что они могут быть исключены из переговоров по урегулированию на Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп возьмет на себя инициативу, сообщает Financial Times.
"Европейские официальные лица тем временем обеспокоены о том, что их могут исключить из переговоров под руководством Трампа, что лишит их рычагов давления на возможное урегулирование, которое может определить безопасность континента в среднесрочной перспективе", - сказано в публикации.
Помимо этого, европейские и украинские чиновники также волнуются, что Трамп может склонить Киев подписать мирное соглашение с Россией в короткие сроки.
Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил мирные инициативы для урегулирования украинского кризиса, однако Киев от них отказался.
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