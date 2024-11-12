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Евро дешевеет к доллару третий день подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евро дешевеет к доллару третий день подряд
Евро дешевеет к доллару третий день подряд - 12.11.2024, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару третий день подряд
Курс евро к доллару снижается во вторник вечером, третью торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:11+0300
2024-11-12T18:11+0300
экономика
биржевые торги
курсы валют
доллар
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник вечером, третью торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,0612 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0654 доллара. Европейская валюта дешевеет третий торговый день подряд. Курс доллара к иене на 18.03 мск рос до 154,37 иены с уровня предыдущего закрытия в 153,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,33%, до 105,89 пункта. Ранее во вторник инвесторы оценивали окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам октября ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой. На этой неделе трейдеры будут оценивать американскую макростатистику. Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, данные будут опубликованы в среду. А в пятницу станут известны данные о розничных продажах в стране, которые, как ожидается, в октябре выросли на 0,3% к сентябрю.
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биржевые торги, курсы валют, доллар, евро
Экономика, биржевые торги, курсы валют, доллар, евро
18:11 12.11.2024
 
Евро дешевеет к доллару третий день подряд

Курс евро к доллару находится в минусе третью торговую сессию подряд

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник вечером, третью торговую сессию подряд находится в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,0612 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0654 доллара. Европейская валюта дешевеет третий торговый день подряд.
Курс доллара к иене на 18.03 мск рос до 154,37 иены с уровня предыдущего закрытия в 153,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,33%, до 105,89 пункта.
Ранее во вторник инвесторы оценивали окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам октября ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой.
На этой неделе трейдеры будут оценивать американскую макростатистику. Согласно прогнозам, годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 2,6% с 2,4% месяцем ранее, данные будут опубликованы в среду. А в пятницу станут известны данные о розничных продажах в стране, которые, как ожидается, в октябре выросли на 0,3% к сентябрю.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Курс рубля растет к юаню на Мосбирже третью сессию подряд
17:47
 
Экономикабиржевые торгикурсы валютдолларевро
 
 
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