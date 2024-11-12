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Президент Финляндии призвал ЕС вкладываться в свою безопасность - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Президент Финляндии призвал ЕС вкладываться в свою безопасность
Президент Финляндии призвал ЕС вкладываться в свою безопасность - 12.11.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии призвал ЕС вкладываться в свою безопасность
Европа должна увеличить свои инвестиции в собственную безопасность в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил президент... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T11:39+0300
2024-11-12T11:39+0300
политика
финляндия
сша
дональд трамп
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Европа должна увеличить свои инвестиции в собственную безопасность в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб."Я думаю, что Соединенным Штатам нужна Европа, но Европе нужно понимать, что США изменились. Это означает, что мы должны брать на себя больше ответственности за то, что мы делаем, например, в том, что касается безопасности", - отметил он в беседе с изданием Bloomberg.Стубб также не исключил возможных проблем, связанных с увеличением пошлин и вопросами климата при руководстве Трампа.Ранее президент Финляндии заявил, что расходы на оборону страны, скорее всего, увеличатся из-за угроз со стороны России и глобальной нестабильности.
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финляндия, сша, дональд трамп
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, США, Дональд Трамп
11:39 12.11.2024
 
Президент Финляндии призвал ЕС вкладываться в свою безопасность

Стубб: ЕС нужно больше вкладываться в свою безопасность после победы Трампа

© yle.fi#Александр Стубб
#Александр Стубб
© yle.fi
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Европа должна увеличить свои инвестиции в собственную безопасность в свете победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Я думаю, что Соединенным Штатам нужна Европа, но Европе нужно понимать, что США изменились. Это означает, что мы должны брать на себя больше ответственности за то, что мы делаем, например, в том, что касается безопасности", - отметил он в беседе с изданием Bloomberg.
Стубб также не исключил возможных проблем, связанных с увеличением пошлин и вопросами климата при руководстве Трампа.
Ранее президент Финляндии заявил, что расходы на оборону страны, скорее всего, увеличатся из-за угроз со стороны России и глобальной нестабильности.
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ПолитикаФИНЛЯНДИЯСШАДональд Трамп
 
 
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