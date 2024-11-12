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В Евросоюзе призвали готовиться в "торговой войне" с США - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Евросоюзе призвали готовиться в "торговой войне" с США
В Евросоюзе призвали готовиться в "торговой войне" с США - 12.11.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе призвали готовиться в "торговой войне" с США
Глава Банка Финляндии Олли Рен заявил, что Европа должна быть подготовлена к "торговой войне" на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T15:39+0300
2024-11-12T15:39+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка Финляндии Олли Рен заявил, что Европа должна быть подготовлена к "торговой войне" на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп заявлял о планах вести протекционистскую политику и ввести таможенные тарифы на импорт в размере 10-20%, а в случае китайского происхождения товаров - до 60%. "Если начнется торговая война, Европа не должна быть неподготовленной, как это было в 2018 году", - сказал Рен на Европейской конференции банка UBS в Лондоне, его слова приводит агентство Рейтер. По словам Рена, возможное введение импортных пошлин может иметь пагубные последствия для мировой экономики. "Новая торговая война - это последнее, что нам нужно на фоне сегодняшнего геополитического соперничества, особенно между союзниками", - добавил он. США в первой половине 2018 года, во время первого президентского срока Трампа, ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти взаимоприемлемое решение. Приостановка действовала до 31 декабря 2023 года. Белый дом в декабре 2023 года сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.
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ес, финляндия, сша
Экономика, ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, США
15:39 12.11.2024
 
В Евросоюзе призвали готовиться в "торговой войне" с США

Глава Банка Финляндии: Европа должна быть подготовлена к "торговой войне" с США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Глава Банка Финляндии Олли Рен заявил, что Европа должна быть подготовлена к "торговой войне" на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Трамп заявлял о планах вести протекционистскую политику и ввести таможенные тарифы на импорт в размере 10-20%, а в случае китайского происхождения товаров - до 60%.
"Если начнется торговая война, Европа не должна быть неподготовленной, как это было в 2018 году", - сказал Рен на Европейской конференции банка UBS в Лондоне, его слова приводит агентство Рейтер.
По словам Рена, возможное введение импортных пошлин может иметь пагубные последствия для мировой экономики.
"Новая торговая война - это последнее, что нам нужно на фоне сегодняшнего геополитического соперничества, особенно между союзниками", - добавил он.
США в первой половине 2018 года, во время первого президентского срока Трампа, ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - 25% и 10% соответственно, или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти взаимоприемлемое решение. Приостановка действовала до 31 декабря 2023 года.
Белый дом в декабре 2023 года сообщил, что США до конца 2025 года продлевают тарифные квоты на сталь и алюминий из Евросоюза.
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