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Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения
Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения - 12.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения
Поддержка Украины со стороны Франции не является безусловной и имеет ограничения, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Аддад. | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T12:45+0300
2024-11-12T12:45+0300
политика
франция
украина
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поддержка Украины со стороны Франции не является безусловной и имеет ограничения, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Аддад."Нет. Ничто не является безусловным или без ограничений", - заметил дипломат в эфире радиостанции Europe 1.По словам Аддада, единственный способ прекратить конфликт в Украине - это предоставить Украине необходимые средства для восстановления баланса сил и начать переговоры.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, которые включали прекращение огня, вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.
https://1prime.ru/20241112/territorii-852753028.html
франция
украина
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франция, украина
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
12:45 12.11.2024
 
Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения

Аддад: поддержка Украины со стороны Франции не является безусловной

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поддержка Украины со стороны Франции не является безусловной и имеет ограничения, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Аддад.
"Нет. Ничто не является безусловным или без ограничений", - заметил дипломат в эфире радиостанции Europe 1.
По словам Аддада, единственный способ прекратить конфликт в Украине - это предоставить Украине необходимые средства для восстановления баланса сил и начать переговоры.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, которые включали прекращение огня, вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.
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