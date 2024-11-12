https://1prime.ru/20241112/frantsiya-852759205.html

Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения

Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения - 12.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции напомнили Киеву, что помощь Парижа имеет ограничения

Поддержка Украины со стороны Франции не является безусловной и имеет ограничения, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Аддад. | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T12:45+0300

2024-11-12T12:45+0300

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политика

франция

украина

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Поддержка Украины со стороны Франции не является безусловной и имеет ограничения, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Аддад."Нет. Ничто не является безусловным или без ограничений", - заметил дипломат в эфире радиостанции Europe 1.По словам Аддада, единственный способ прекратить конфликт в Украине - это предоставить Украине необходимые средства для восстановления баланса сил и начать переговоры.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, которые включали прекращение огня, вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от намерений вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины.

https://1prime.ru/20241112/territorii-852753028.html

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франция, украина