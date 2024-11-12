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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов - 12.11.2024, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов - 12.11.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 1% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.11.2024, ПРАЙМ
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2024-11-12T20:37+0300
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европа
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газ
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 1% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 485,3 доллара (+0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 473,7 доллара (-1,8%), ценовой максимум – 487,4 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 477,2 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 482,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года.
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европа, биржевые торги, газ, биржа ice
Экономика, ЕВРОПА, биржевые торги, Газ, Биржа ICE
20:37 12.11.2024
 
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%, до $477 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы.
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы. - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника опустились на 1% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 485,3 доллара (+0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 473,7 доллара (-1,8%), ценовой максимум – 487,4 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 477,2 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 482,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года.
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